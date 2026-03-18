Merz: No podemos ceder ante Hungría, debemos entregar ya a Ucrania el préstamo

Berlín, 18 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que los socios de la UE deben entregar ya a Ucrania el préstamo de 90.000 millones de euros acordado en diciembre y adoptar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, ambas medidas bloqueadas por Hungría, porque, dijo, no se puede ceder ante un solo país.

"La Unión Europea (UE) debe llegar rápidamente a un acuerdo sobre el 20.º paquete de sanciones. También debemos proceder urgentemente a la entrega del crédito ya acordado de 90.000 millones de euros para Ucrania", dijo en una declaración gubernamental en la Cámara Baja del Parlamento alemán previa a la cumbre europea del jueves y viernes.

"Me esforzaré firmemente mañana para que esto se haga y no podemos tener miramientos ante ningún país de la UE que, por razones de política interna o debido a una campaña electoral allí, esté bloqueando actualmente esta acción", enfatizó en referencia a Hungría, que celebrará comicios parlamentarios el 12 de abril.

Budapest ha afirmado que seguirá bloqueando el dinero comunitario hasta que vuelva a reanudarse el tránsito de crudo ruso hacia Hungría por el oleoducto Druzbha, interrumpido desde finales de enero por los daños causados por un ataque de Rusia.

Ello pese a que Kiev se ha mostrado dispuesto a repararlo cuanto antes con el apoyo financiero y técnico prometido por la UE.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho que la reparación necesitaría alrededor de un mes y medio.

Del crédito depende la viabilidad financiera del Estado y del esfuerzo de guerra ucranianos en los próximos dos años.

Merz reiteró que "es un imperativo del momento aumentar la presión sobre Moscú", y que ello lo deben hacer Europa y EE.UU. juntos.

"Tenemos información segura de que la economía rusa sufre enormemente debido a esta guerra y a nuestras sanciones. Y precisamente ésa es la palanca que debemos actuar", subrayó el canciller.

El nuevo paquete de sanciones abarca los sectores de energía, servicios financieros y comercio.

Entre otras medidas, la UE quiere introducir una prohibición total de servicios marítimos para el petróleo ruso, incluir otras 43 embarcaciones en la lista negra de la flota rusa en la sombra, restringir aún más el sistema bancario ruso con sanciones contra 20 bancos regionales de la federación, y su capacidad de crear canales de pago alternativos, como criptomonedas.

Asimismo, los Veintisiete pretenden endurecer las restricciones a la exportación hacia Rusia con nuevas prohibiciones de bienes y servicios, desde caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por un valor superior a 360 millones de euros.

Igualmente, quiere introducir nuevas prohibiciones de importación sobre metales, productos químicos y minerales críticos, aún no sancionados, por un valor superior a 570 millones de euros, entre otras medidas.

Berlín, 18 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó este miércoles que su Gobierno actúa para hacer frente a la subida de los precios de los combustibles a raíz de la guerra contra Irán y aludió así al paquete de medidas aprobadas la víspera en Consejo de Ministros.

"Intervendremos allí donde nos lo permita nuestra competencia nacional y veamos margen de maniobra. Hemos liberado parte de las reservas de petróleo y velaremos por una mayor transparencia y control de los precios en las gasolineras", dijo Merz durante una declaración de gobierno con motivo del Consejo Europeo que comienza el jueves.

La resolución del Gobierno alemán busca hacer frente a la volatilidad de los precios en las gasolineras y reforzar así la confianza de los consumidores en la fiabilidad de los precios indicados, precisó en una rueda de prensa ordinaria Steffen Meyer, portavoz del Ejecutivo.

Así, una vez entre en vigor la nueva ley, las gasolineras solo podrán subir sus precios una vez al día, concretamente al mediodía, mientras que podrá bajarlos en cualquier momento.

En caso de no respetar esta limitación a la frecuencia de las subidas del precio del combustible, las gasolineras podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros.

En segundo lugar, se reforzará la supervisión de prácticas abusivas en materia de competencia en el sector de los combustibles, de manera que en el futuro, la Oficina Antimonopolio podrá actuar con mayor facilidad contra las empresas con posición dominante o con gran poder de mercado en el sector de los combustibles cuando haya indicios de precios excesivamente elevados.

En tercer lugar, la Oficina Antimonopolio podrá subsanar de manera más sencilla y rápida distorsiones graves y persistentes en materia de competencia.

Está previsto que la primera lectura del paquete legislativo tenga lugar este mismo jueves en el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento alemán.

Además de este paquete de medidas, Meyer aludió a la liberación de 2,647 millones de toneladas de las reservas alemanas de petróleo que, apuntó, "por supuesto también tiene un impacto en el mercado".