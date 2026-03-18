Israel ataca dos puentes sobre el río Litani, en el sur de Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este miércoles de que el Ejército de Israel ha procedido a atacar y "destruir" dos puentes situados sobre el río Litani, en el sur de Líbano, en lo que ha descrito como una "ofensiva amplia y precisa" contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"Siguiendo las instrucciones del primer Ministro y las mías, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado y destruido hoy dos puentes adicionales sobre el río Litani utilizados para el contrabando de armas y para permitir el paso de terroristas de Hezbolá hacia el sur", ha afirmado Katz en un comunicado emitido por su oficina.

En este sentido, ha aclarado que se trata de una "acción directa contra el uso que hace Hezbolá de la infraestructura del Estado libanés para promover actividades terroristas", pero también "un claro mensaje al Gobierno de Líbano". "El Estado de Israel no va a permitir esto", ha apuntado.

"No permitiremos ninguna amenaza contra los ciudadanos de Israel y seguiremos actuando con firmeza hasta que se logre la plena seguridad en el norte", ha declarado Katz horas después de que las fuerzas de seguridad reiteraran sus exigencias a la población para que evacue la zona y se dirija hacia el norte.

"Debido a las actividades de Hezbolá y al traslado de elementos terroristas al sur de Líbano bajo la cobertura de la población civil, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se ven obligadas a llevar a cabo una ofensiva amplia y precisa contra las actividades terroristas de Hezbolá", apuntó previamente el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, a través de un mensaje en sus redes sociales.

"En consecuencia, y para impedir el traslado de refuerzos y equipo de combate, el Ejército tiene previsto atacar los puentes sobre el río Litani a partir del mediodía de hoy", subrayó. "Por su seguridad, debe continuar moviéndose hacia el área al norte del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani-- y abstenerse de cualquier movimiento hacia el sur que pueda poner en peligro su vida", añadió.

El Ejército israelí ya bombardeó recientemente un puente sobre el río Litani, mientras que el propio Katz ya amenazó la semana pasada con destruir "infraestructura nacional" supuestamente usada por Hezbolá como "precio" a pagar por las autoridades de Líbano por no lograr el desarme del grupo.

Las autoridades libanesas han elevado a casi 970 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.