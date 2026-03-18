Europa cierra con bajadas y Wall Street cae tras decisión de la Fed y tensión en O. Medio

(Actualiza con más datos al cierre de Wall Street)

Madrid/Nueva York, 18 mar (EFE).- La mayoría de las plazas del Viejo Continente cerraron la sesión de este miércoles con caídas inferiores al 1 %, lastradas por el tono negativo de Wall Street, que terminó su sesión con una bajada del 1,63 %, que se suma a un nuevo repunte del precio del petróleo tras el ataque a instalaciones de gas iraní y las represalias de Teherán contra Emiratos Árabes Unidos y Catar.

La caída del parqué neoyorquino se produjo después de que la Reserva Federal (Fed) anunciara que mantiene sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, y considerara "inciertas" las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

La Fed desoyó las presiones del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que el banco central baje el precio del dinero y lo mantuvo sin cambios en la penúltima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) antes de que el actual presidente, Jerome Powell, abandone su puesto en mayo.

El mismo día del anuncio del banco, el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) presentó un informe que recoge un aumento del Índice de Precios al Productor (IPP), que mide los costos de la cadena de suministro en EE.UU., en un 0,7 % en el mes de febrero, hasta situarse en el 3,4 % interanual.

En Europa, Fráncfort perdió el 0,96 %; Londres el 0,94 %; el índice Euro Stoxx 50, que aglutina a las cincuenta empresas de mayor capitalización de Europa, el 0,56 %; Milán, el 0,33 %; y París, el 0,06 %. Se desmarcó Madrid, con un repunte del 0,29 %.

La jornada bursátil estuvo marcada por una nueva escalada en el conflicto bélico desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, con la confirmación, de que el responsable de la inteligencia iraní, Ismail Jatib, ha fallecido en un bombardeo.

Los ataques contra las infraestructuras estratégicas han tomado el protagonismo este miércoles, después de que el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el paso para "presionar al enemigo", días después de que la Guardia Revolucionaria amenazara con atacar a los barcos que lo cruzaran.

Según informó la agencia iraní Tasnim, Israel y Estados Unidos atacaron unas instalaciones gasísticas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye, en la costa sur. Poco después, Irán lanzó ataques a Emiratos Árabes Unidos y Catar, que han provocado un incendio en la instalación de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país, y en un depósito de combustible para aviones en Riad.

Todo esto influyó en el repunte hoy del petróleo: el Brent cerró la jornada con una subida del 3,83 %, hasta situarse en más de 107 dólares al cierre, mientras que el crudo intermedio de Texas (WTI), de referencia en EEUU, terminó el día con un alza del 0,11 %, hasta los 96,32 dólares el barril.

Además, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, también disparó su precio y cerró con un ascenso del 6,09 %, en 54,85 euros por megavatio hora (MWh).

Al margen de la decisión de la Fed, el Banco Central Europeo (BCE) también decidirá sobre tipos de interés tras su reunión de mañana, jueves, aunque el mercado no espera cambios.

En otros mercados, el oro, activo refugio, perdía un 3,91 %, hasta los 4.812 dólares la onza, y la plata perdía un 5,9 %, hasta los 75,13 dólares.

En el mercado cripto, el bitcóin, la criptomoneda más extendida y negociada perdía el 3,7 % y se intercambiaba en 71.207 dólares. EFE

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