El precio del petróleo baja hasta los 101 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) tomó la decisión la semana pasada de liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo, una acción que representa la mayor liberación de este tipo hasta la fecha, según informó el medio original. Esta medida tiene como objetivo contribuir a reducir la presión sobre los precios internacionales del crudo, en un contexto marcado por alta volatilidad y tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Dentro de este marco, Estados Unidos se ha comprometido con la liberación de 172 millones de barriles y España aportará 11,5 millones.

El precio del Brent, que es la referencia principal en Europa para el crudo, experimentó un descenso de casi el 2% en las primeras horas de la jornada, cotizando ligeramente por encima de los 101 dólares antes de que abrieran los mercados bursátiles europeos, detalló la fuente. Este valor se encuentra muy por encima de los 72 dólares que mantenía antes de la ofensiva militar lanzada sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel. Por otro lado, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, se situó en 92,73 dólares el barril, lo que implica una caída cercana al 3%. El día anterior, el Brent había cerrado en 103 dólares, mientras que durante la jornada llegó a tocar los 100 dólares antes de revertir parcialmente su caída.

La escalada de tensión en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo fundamental por donde circula aproximadamente una quinta parte del comercio global de petróleo, ha incidido de manera directa sobre la cotización del crudo, reportó el medio de referencia. Distintos ataques a embarcaciones petroleras en la zona han provocado una casi paralización del tráfico, lo que ha obligado a los países productores del Golfo a disminuir su producción. Esta situación ha generado incrementos adicionales en los precios tanto del petróleo como del gas natural, al tiempo que afecta significativamente el suministro internacional de fertilizantes y gas natural licuado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus críticas hacia los gobiernos europeos y los socios de la OTAN. Según publicó el medio, Trump lamentó que, aunque los aliados occidentales apoyan la ofensiva contra Irán, descartaron sumarse a la misión propuesta por Washington para reabrir el tránsito en Ormuz. El mandatario estadounidense expresó: “Todos los aliados de la OTAN estuvieron de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudarnos, a pesar de que les ayudamos tanto —tenemos miles de soldados en distintos países por todo el mundo—, lo cual es increíble”. Esta declaración estuvo motivada por la decisión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de no enviar fragatas para intentar reabrir el paso marítimo, prefiriendo resaltar la importancia del tránsito seguro de embarcaciones y apostar por la diplomacia en vez de la vía militar directa.

El medio consignó que el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) ha convocado este miércoles y jueves una sesión extraordinaria donde analizarán las repercusiones del bloqueo en el estrecho de Ormuz sobre el transporte marítimo global. Este encuentro también abordará la inestabilidad generada en la región por los recientes ataques de Irán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

En el plano bursátil, Estados Unidos cerró la sesión del martes con balances positivos en sus principales índices, según reportó la fuente. El Dow Jones sumó un 0,1% y el Nasdaq avanzó casi un 0,5%. De acuerdo con la información, las bolsas asiáticas también registraron ganancias relevantes: el Nikkei japonés subió un 3,1%, el Kospi de Corea del Sur aumentó un 5%, el índice Hang Seng de Hong Kong se valorizó más de un 0,7% y la bolsa de Shanghai registró una subida del 0,3%.

Las bolsas europeas, según anticipa el medio consultado, prevén aperturas alcistas para la jornada, con subidas superiores al 0,7%. El selectivo español Ibex 35, que finalizó el martes por encima de los 17.200 puntos, podría superar los 17.300 enteros durante la apertura, dependiendo de la evolución en los primeros compases. Estas expectativas positivas coinciden con la espera por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) programada para este miércoles, donde el mercado estima que el banco central mantendrá sin cambios los tipos de interés.

Según publicó la fuente, la volatilidad en el precio del petróleo se ha intensificado a lo largo de la semana anterior, llegando el Brent a alcanzar los 119 dólares en determinados momentos. Esta dinámica tiene su origen principal en la prolongación y escalada del conflicto en Oriente Medio y las consecuencias directas sobre uno de los enclaves logísticos más sensibles del comercio energético mundial.