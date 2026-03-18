El portero Joan García, sustituido en el minuto 82 por lesión

Barcelona, 18 mar (EFE).- El portero del Barcelona Joan García, aquejado de una dolencia muscular en el gemelo izquierdo, ha sido sustituido por Wojciech Szczesny en el minuto 82 del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Campeones que el equipo azulgrana disputó contra el Newcastle.

El portero de Sallent se dejó caer en el césped del Spotify Camp Nou después de parar un disparo de un atacante del equipo inglés.

En el primer tiempo, el zaguero Eric Garcia ya fue sustituido por el uruguayo Ronald Araujo tras notar también unas molestias musculares.