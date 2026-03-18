El Ibex 35 remonta un 0,90% a media sesión y supera los 17.400 puntos, con el petróleo en 103 dólares

El Ibex 35 avanzaba un 0,90% a media sesión, hasta los 17.404,70 puntos, con el crudo en 103 dólares, en un contexto marcado por la evolución de los acontecimientos en Oriente Próximo y las reuniones sobre política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotiza a media sesión sobre los 103,63 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, con un alza del 0,17%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negocia sobre los 94,54 dólares después de retroceder un 1,72%.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo. En el marco de esta decisión, Estados Unidos participará con la liberación de 172 millones de barriles y España lo hará con 11,5 millones de barriles.

Por otra parte, los mercados estarán pendientes de las reuniones de la Fed y el BCE que se celebrarán hoy y mañana, respectivamente, para decidir el rumbo de los tipos de interés en la primera cita de los grandes bancos centrales tras el repunte de los precios de la energía a raíz del conflicto de Irán, un contexto que unido a las previsiones de aumento de la inflación general apunta al mantenimiento de los tipos, según estiman los analistas.

En este sentido, el analista de XTB, Javier Cabrera, apunta que el conflicto en Irán "podría hacer que la Fed eleve ligeramente sus perspectivas de inflación para este año, por lo que el foco estará puesto en las explicaciones del presidente de la Reserva Federal".

Así, los valores que más subían a media sesión eran ACS (+2,69%), Caixabank (+2,45%), Bankinter (+2,40%), Banco Sabadell (+2,35%) y Acerinox (+2,15%).

En el extremo opuesto, Puig lideraba los descensos (-2,07%) después de conocerse ayer tras el cierre bursátil el nombramiento de José Manuel Albesa como consejero delegado. Otros valores que también retrocedían eran Acciona Energía (-2,05%), Enagás (-0,83%), Iberdrola (-0,60%) y Redeia (-0,59%).

El resto de las principales bolsas del Viejo Continente continuaban a media sesión con subidas: el británico FTSE 100 ganaba un 0,42%, el francés CAC 40 un 1,14%), el alemán DAX 30 un 0,90%, el italiano FTSE MIB un 1,09% y el Euro Stoxx 50 un 1,04%.

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,747%, desde el 3,393% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo frente al bono alemán se estrechaba hasta los 47,9 puntos básicos.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro baja frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1537 'billetes verdes'.