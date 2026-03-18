El brent sube un 3,83 %, por encima de 107 dólares, tras las amenazas de Irán de atacar instalaciones energéticas en Oriente Medio

Londres, 18 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió de nuevo este miércoles, un 3,83 %, hasta situarse en más de 107 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres, por el temor de más interrupciones de suministro después de que Irán amenazase con atacar instalaciones energéticas en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 107,38 dólares, lo que supone un avance de 2,96 dólares con respecto a la sesión anterior, cuando acabó en 103,42 dólares.

El brent continuó al alza, y llegó a quedar al filo de los 110 dólares durante la sesión de hoy, después de que Irán acusase a Israel y Estados Unidos de haber atacado el yacimiento de Pars, considerado el mayor campo de gas del mundo, y prometiese atacar a otras refinerías y yacimientos en la región como represalia. EFECOM

Nueva York, 18 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) amaneció este miércoles con una subida del 1,88 %, hasta 98,02 dólares el barril, después de que Irak alcanzara un acuerdo para exportar crudo a través de la región del Kurdistán hacia el puerto turco de Ceyhan, eludiendo así el estrecho de Ormuz.

A las 09:30 hora local (13:30 GMT), los contratos de futuros del WTI sumaban 1,81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El tráfico en el estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- permanece en gran medida paralizado debido a los ataques contra embarcaciones.

El precio del crudo de Texas continúa volátil y se sitúa ahora en torno a esos 98 dólares el barril, en línea con el cierre del pasado viernes, en medio de la intensificación de las tensiones entre EE. UU., Israel e Irán.

Su máximo reciente se registró el pasado 10 de marzo, cuando superó los 100 dólares por barril. Posteriormente, el precio moderó su subida tras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas por parte de varios países, a lo que se suman anuncios como el de Turquía para facilitar las exportaciones.

Entretanto, Estados Unidos informó de que ha lanzado bombas de penetración profunda de 5.000 libras a lo largo de la costa de Irán y cerca del estrecho, con el fin de destruir emplazamientos que albergaban misiles de crucero antibuque.

"Las materias primas retomaron su reciente tendencia alcista tras la caída del lunes, con los precios del petróleo repuntando nuevamente con fuerza ante los renovados ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos, los cuales provocaron la interrupción, al menos parcial, de las operaciones de carga de crudo en el puerto de Fujairah", anota hoy Tom Essaye en su informe 'The Sevens Report'.

Estos ataques intensificaron la preocupación en torno al deterioro de las perspectivas de suministro global en caso de que no se alcance una pronta resolución del conflicto, según el experto.

Madrid, 18 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, ha subido el 5,5 % este miércoles y ha cerrado en los 54,543 euros por megavatio hora (MWh), tras el ataque a instalaciones gasistas del sur de Irán.

El precio del gas, que ha cotizado con perdidas superiores al 2 % durante la jornada, ha iniciado una escalada después de conocerse el ataque de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel a unas instalaciones de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye.

Con ello, el gas natural ha cerrado con un repunte del 5,5 %, hasta los 54,543 euros por megavatio hora (MWh).

El país persa ha anunciado que este hecho "no quedará impune".

"A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad", ha asegurado el país.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que su país no necesita el estrecho de Ormuz y ha amenazado con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica para su suministro energético y que han rehusado darle ayuda para garantizar su seguridad.

Desde el estallido del conflicto en Oriente Medio, el gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, acumula un ascenso acumulado superior al 72 %.