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Dos astronautas de la NASA realizan caminata espacial para modernizar la energía en la EEI

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Miami (EE.UU.), 18 mar (EFE).- Los astronautas de la NASA, Jessica Meir y Chris Williams, realizaron este miércoles una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional (EEI), la primera de Estados Unidos en más de un año, con el objetivo de preparar la instalación de nuevos paneles solares desplegables.

Durante unas ocho horas, ambos astronautas llevaron a cabo trabajos clave para la futura incorporación de estos sistemas, que proporcionarán energía adicional al laboratorio orbital.

Meir y Williams, integrantes de la Expedición 74, salieron al exterior desde la esclusa de aire Quest a las 8:52 hora del Este y se dirigieron al lado izquierdo de la estructura principal de la estación.

Allí ensamblaron e instalaron un soporte que permitirá, en una próxima misión, colocar un nuevo panel solar avanzado del tipo iROSA, más eficiente que los actuales.

Una vez desplegado, este será el séptimo de los ocho paneles previstos dentro del programa de modernización iniciado en 2021.

A diferencia de los sistemas tradicionales, estos nuevos paneles no requieren motores para su apertura: la energía potencial almacenada en sus estructuras de material compuesto les permite desplegarse completamente -alcanzando hasta 19 metros de longitud- en aproximadamente seis minutos. EFE

(foto)(video)

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