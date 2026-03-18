Científicos detectan el mecanismo que provoca daños crónicos cerebrales en atletas

Dublín, 18 mar (EFE).- Científicos de la universidad irlandesa Trinity College Dublin (TCD) han identificado el mecanismo que vincula algunas lesiones deportivas con el deterioro de la actividad cerebral en atletas ya retirados, según publica este miércoles la revista Science Translational Medicine.

La investigación constató que una "fuga" en la barrera hematoencefálica (BHE) puede provocar daños cerebrales crónicos en individuos que han sufrido traumatismos craneales repetidos en deportes de contacto o de combate, como el rugby o el boxeo, respectivamente.

La BHE, explicaron los autores en un comunicado, actúa como una "puerta de seguridad" que permite el paso de nutrientes esenciales, al tiempo que frena la entrada en el cerebro de toxinas dañinas y células inflamatorias.

No obstante, cuando esta barrera se vuelve "permeable", no puede desempeñar correctamente esa función y, como observaron en exatletas profesionales, se asocia a deterioros cognitivos y en daños neurológicos.

También descubrieron, por primera vez, que la citada "puerta de seguridad" sigue sufriendo "fugas" en exdeportistas con antecedentes de traumatismos craneales repetidos (RHI, en inglés), incluso años después de abandonar la competición.

Los investigadores constataron que la permeabilidad de la BHE provoca la entrada en el cerebro de proteínas tóxicas inflamatorias vinculadas al mal de Alzheimer y otras formas de demencia.

Así lo constataron a partir de resonancias magnéticas efectuadas en jugadores de rugby y boxeadores retirados, cuyos datos compararon después con tejido cerebral post mortem de atletas diagnosticados con encefalopatía traumática crónica (ETC).

"Incluso años después de retirarse, los atletas mostraban una alteración significativa de la BHE en comparación con coetáneos sin estos antecedentes. Esto sugiere que el daño causado por impactos en la cabeza es un proceso crónico y continuo", señaló en la nota Matthew Campbell, quien lideró esta investigación junto a su colega del TCD Colin Doherty.

En este contexto, resaltaron la importancia de efectuar resonancias magnéticas centradas en el análisis de la BHE para mejorar la detección temprana e identificar deportistas como mayor riesgo "mientras aún están vivos e incluso en activo", planteó Chris Greene, el principal autor del estudio.

Asimismo, abogaron por llevar este tipo de investigación a una amplia variedad de atletas, incluidos deportistas femeninos y amateur, para comprobar si estos hallazgos se aplican a todos los niveles de disciplinas de contacto y combate.

"A partir de la evidencia que tenemos ahora, deberíamos exigir un enfoque proactivo por parte de los gobiernos para abordar lo que ya es un importante problema de salud pública, y no uno que las organizaciones deportivas deban gestionar por sí solas", agregó Doherty.