CIDH rechaza decisión del TC de Perú de anular pena a exministro por asesinato a reportero

Lima, 18 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su rechazo ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de Perú de dejar sin efecto la condena del exministro y excandidato presidencial Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, sucedido en 1988.

Hace un mes, el TC anuló la condena de doce años de cárcel que se le había impuesto a Urresti, quien en el momento de los hechos ejercía de jefe militar, al argumentar que el sentenciado fue condenado por delitos que ya habían prescrito y señalar que las disposiciones del Estatuto de Roma no son aplicables de manera retroactiva.

"La CIDH expresa su preocupación por el incumplimiento de sus recomendaciones emitidas en este caso, y por el eventual impacto que la decisión tenga en los demás procesos judiciales de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000, incorporados en el Comunicado Conjunto, suscrito entre el Estado y la CIDH en el 2001", indicó en un comunicado.

En este sentido, la CIDH subrayó con inquietud que los efectos del fallo anulatorio podrían trascender el caso concreto y profundizar los escenarios de impunidad en otras investigaciones y procesos judiciales relacionados con graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.

En ese contexto, el organismo internacional recordó al Estado peruano que mantiene la obligación inderogable de investigar, juzgar y sancionar estos hechos, así como de evitar cualquier forma de impunidad respecto de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.

Agregó que esta decisión del TC "se inscribe en un contexto de serios retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia en el Perú".

Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por el incumplimiento a las obligaciones internacionales y los compromisos asumidos por el propio Estado entre los que se encuentra el compromiso de buscar soluciones integrales a 102 informes de fondo publicados que comprenden 133 casos de graves violaciones a derechos humanos, incluido el caso de Hugo Bustíos.

"Para la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), esta determinación constituye, además, un retroceso significativo en la lucha contra la impunidad por crímenes cometidos contra la prensa y en el contexto del conflicto armado", agregó.

Urresti, general retirado del Ejército que fue ministro del Interior en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala (2006-2011) y luego dos veces candidato presidencial en 2016 y 2021, quedó hace casi un mes en libertad tras haber pasado cerca de tres años en prisión.

Los hechos por los que fue condenado se remontan al 24 de noviembre de 1988, cuando era jefe de inteligencia de un cuartel militar en la región andina de Ayacucho, la más convulsa del conflicto armado interno (1980-2000) contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). EFE