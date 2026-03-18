Autoridades en Nueva York investigan origen de dron que llevó droga y cuchillos a cárcel

Nueva York, 18 mar (EFE). Las autoridades en Nueva York investigan el origen de un dron utilizado para dejar un paquete dentro una prisión al norte del estado, que contenía marihuana sintética, cuchillos, un celular y cargadores, de acuerdo con la cadena CBS.

Indica que un empleado vio al dron sobrevolar el Centro Correccional Marcy y dejar caer un paquete, tras lo cual alertaron al escuadrón antibombas de la policía estatal porque tenía cables que sobresalían.

Tras revisarlo y considerar el paquete seguro, lo abrieron y encontraron dos cuchillos de 20 centímetros, el celular, los cargadores y 530 gramos de marihuana sintética con etiquetas que decían "Candy Crush", "Blue Nerds" y "Lemonade", indica además CBS.

El dron también dejó caer cinco trozos de papel impregnados de sustancias químicas tóxicas en el incidente ocurrido el sábado y dado a conocer hoy.

"Estoy muy agradecido al personal por haber podido interceptar este contrabando y evitar que innumerables personas se vieran involucradas en actos de violencia dentro de la institución", indicó Daniel Martuscello, comisionado del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del Estado.

Martuscello hizo un llamado a la legislatura estatal a dar luz verde a un proyecto presentado por la gobernadora Kathy Hochul que haría ilegal sobrevolar una prisión con un dron. EFE