Argentina asume la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto

Buenos Aires, 18 mar (EFE).- Argentina asumió este miércoles la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por su sigla en inglés), para la cual designó a un importante empresario energético local que encabeza el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

De acuerdo a un comunicado de la Cancillería argentina publicado este miércoles, la presidencia de IHRA por parte del país suramericano será llevada adelante bajo el lema 'Expandiendo las fronteras de la memoria' y estará centrada en "promover la educación, la investigación y la preservación de la memoria del Holocausto y del genocidio romaní, así como la lucha contra el antisemitismo a nivel global".

El Gobierno argentino destacó que es la primera vez que un país de América del Sur ejerce esta responsabilidad y anunció que Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía y el Grupo Emes, ejercerá la presidencia de la IHRA.

El canciller Pablo Quirno destacó la asunción de Argentina de la presidencia del organismo como una "gran responsabilidad": "Lo hacemos desde nuestra propia historia, con un firme compromiso con la verdad, la memoria y la lucha contra el antisemitismo".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó este miércoles al Gobierno argentino: "En un momento de creciente distorsión y negación del Holocausto, el liderazgo de la IHRA es fundamental. Elogiamos el compromiso del presidente (Javier) Milei con la difusión de la verdad y el homenaje a los sobrevivientes". EFE