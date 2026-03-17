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Malasia dice que el acuerdo comercial con EE. UU. es "nulo" tras la decisión del Supremo

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Kuala Lumpur, 17 mar (EFE).- El Gobierno de Malasia dijo este martes a EFE que el acuerdo comercial que firmó el pasado octubre con Estados Unidos es "nulo e inválido" después de que el Tribunal Supremo estadounidense declarara en febrero inconstitucionales los aranceles impuestos por el presidente, Donald Trump.

El ministro malasio de Comercio, Johari Abdul Ghani, reafirmó el fin del pacto comercial, que fijaba un arancel del 19 % a las importaciones procedentes de Malasia.

"Mi postura oficial es la misma que expresé el domingo", remarcó a EFE en un mensaje Johari, que hace dos días afirmó ante algunos medios que el acuerdo con EE. UU. "ya no existe, es nulo e inválido".

El representante de Kuala Lumpur defendió su comentario citando la decisión del pasado 20 de febrero del Tribunal Supremo de EE. UU., que declaró que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

El líder estadounidense usó para su propósito la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, lo que, según la Justicia, fue un abuso debido a que esa legislación no faculta al presidente para crear nuevos gravámenes en tiempos de paz.

"El Supremo de Estados Unidos dictaminó que si se quieren imponer aranceles, hay que tener razones (...) Si alegan que se debe a un superávit comercial, deben especificar el sector en cuestión. No pueden imponer aranceles de forma generalizada", dijo el domingo Johari.

El 26 de octubre del año pasado, Malasia y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial para fijar un arancel del 19 % para los productos importados de Malasia, una rebaja respecto al 24 % anunciado en abril y que posteriormente subió al 25 %.

El acuerdo quedó rubricado durante la participación de Trump en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) el pasado octubre en la capital malasia, y también permitía a EE. UU. ampliar su acceso a las tierras raras de Malasia, en un contexto marcado por esfuerzos globales para reducir la dependencia de China, que casi monopoliza la industria.

Tras el varapalo judicial a la política arancelaria del mandatario estadounidense, Trump firmó un arancel global del 10 % sobre todos los países, mediante una ley diferente.

Por su lado, el portavoz del Gobierno malasio, Fahmi Fadzil, indicó este martes que Johari informó hoy durante la reunión del Gabinete sobre el fin del acuerdo y dijo que el ministro "continuará las conversaciones con su homólogo" estadounidense.

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