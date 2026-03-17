Agencias

Israel reitera evacuación de franja de 45 kilómetros del Líbano ante su invasión terrestre

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Jerusalén, 17 mar (EFE).- El Ejército israelí reiteró este martes su orden de evacuación de una franja de unos 45 kilómetros de territorio del sur del Líbano, tras la invasión terrestre anunciada ayer por Israel para establecer lo que califica como una "capa de seguridad" para evitar que el grupo chií libanés Hizbulá ataque el norte del territorio israelí.

"Les instamos nuevamente a evacuar sus hogares de inmediato y trasladarse al norte del río Al Zaharny sin demora", publicó un portavoz del Ejército israelí en redes sociales, acompañando su mensaje con una infografía de toda la zona afectada por la evacuación y la advertencia de que "cualquier movimiento hacia el sur" pone en riesgo la vida de los libaneses.

En un comunicado, el Ejército israelí informa además este martes de que la División 36 se unió a lo que califica de "operación terrestre concentrada ampliada en el sur del Líbano".

Informa de que en los últimos días, dicha división comenzó a "realizar actividades terrestres concentradas hacia un objetivo adicional en el sur del Líbano con el fin de ampliar el área de defensa avanzada", en referencia al posicionamiento de las tropas israelíes en el territorio libanés.

Se unió así a la División 91, que está, según la nota, consolidando la "zona de defensa avanzada" ya dentro de territorio libanés para crear lo que llama "una capa adicional de seguridad para los residentes del norte" de Israel.

Antes de la entrada de dichas fuerzas israelíes en territorio libanés, el comunicado indica que el Ejército había lanzado "incursiones con fuerzas de artillería y aeronaves de la Fuerza Aérea dirigidas a varios objetivos terroristas en la zona".

Después de días de refuerzo de las tropas israelíes en el norte y de incursiones en el sur del Líbano en el plano militar, y de que, en el político, diferentes miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu alertaran de que Israel se ocuparía de Hizbulá, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano.

Indicó que tanto él como Netanyahu ordenaron al Ejército destruir la infraestructura de Hizbulá en las aldeas fronterizas libanesas para evitar que el grupo vuelva a operar desde esas zonas.

En sus declaraciones, Katz comparó la estrategia en el Líbano con las operaciones realizadas por Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, citando específicamente acciones en Rafah y Beit Janún, dos zonas arrasadas por el Ejército israelí que ahora forman parte de la mitad del territorio gazatí deshabitada y completamente controlada por Israel.

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EFE

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