Israel asegura haber matado a Ali Lariyani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad iraní

Jerusalén, 17 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra "infraestructuras del régimen" iraní.

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado hoy.

Minutos antes, el departamento de prensa de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había emitido un breve comunicado que rezaba: "El primer ministro Benjamín Netanyahu ordena la eliminación de altos funcionarios del régimen iraní", acompañado de una foto del mandatario al teléfono junto a un mando militar.

Lariyani (Irak, 1958) estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní, y había sido descrito por la prensa árabe como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria. Poseía también una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

Katz aseguró hoy sobre la supuesta ejecución de Lariyani que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se había referido recientemente a la "alta tasa de rotación en la cúpula iraní" y que ahora ésta "incluso está aumentando".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel continúan operando en Irán con gran fuerza, contra objetivos del régimen, suprimiendo la capacidad de lanzamiento de misiles y destruyendo infraestructura estratégica clave en todas las áreas, lo que hace retroceder a Irán décadas", añadió Katz.

Tras el anuncio de su muerte por parte de Israel, la cuenta de Lariyani en X publicó una carta escrita a mano, supuestamente redactada por el propio dirigente iraní y sin relación aparente con la noticia, en la que lamenta el fallecimiento de miembros de la marina iraní. La misiva no tiene fecha.

Por otra parte, esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron en un comunicado que ayer atacaron simultáneamente "infraestructura del régimen" iraní en las ciudades de Teherán, Shiraz (centro-sur del país) y Tabriz (noroeste).

"Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad", detallaron las FDI en su nota sobre los impactos en Teherán, donde incluían que, entre las instalaciones afectadas, estaba el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

Redacción internacional, 17 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes haber matado en bombardeos nocturnos al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, considerado una de las figuras más influyentes del régimen, aunque Teherán por el momento no ha confirmado oficialmente su muerte.

"Lariyani y el comandante de la Basij fueron eliminados esta noche y se unieron al jefe del plan de destrucción, (Ali) Jameneí, y a todos los miembros frustrados del eje del mal en las profundidades del infierno", afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado.

Tras el anuncio de su muerte por parte de Israel, la cuenta de Lariyani en X publicó una carta escrita a mano, supuestamente redactada por el propio dirigente iraní y sin relación aparente con la noticia, en la que lamenta el fallecimiento de miembros de la marina iraní. La misiva no tiene fecha.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han confirmado la muerte de Lariyani.

Considerado una de las figuras más influyentes del sistema iraní, Lariyani ha sido descrito por medios árabes como el "hombre más importante solo por detrás de figuras clave como Mojtaba Jameneí".

La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.

Un día antes de los bombardeos, el lunes, difundió un mensaje en el que criticó a varios gobiernos de países musulmanes por no respaldar a Teherán -una postura que calificó de contraria al islam- y aseguró que Estados Unidos e Israel se encuentran en un "aprieto estratégico".

Lariyani, expresidente del Parlamento durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria, ocupaba actualmente la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Nacido el 3 de junio de 1958 en Nayaf (Irak), en el seno de una familia acomodada originaria de la región de Lariján, en la ciudad iraní de Amol, contaba con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática.

En febrero de 2026, antes de la ofensiva estadounidense e israelí, el líder supremo Ali Jameneí lo designó como uno de los responsables de gestionar el país en caso de su muerte.

En la década de 1990, durante la presidencia de Hashemi Rafsanjani, fue ministro de Cultura y Orientación Islámica, cargo que mantuvo durante el mandato de Mohamed Jatamí. En 1994, Jameneí lo nombró director de la radiotelevisión estatal, puesto que ocupó durante una década, y en 2004 pasó a ser su representante en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

En 2005 asumió la secretaría de ese organismo, encargado, entre otras funciones, de la negociación nuclear con la Unión Europea. Posteriormente, fue elegido presidente del Parlamento en 2008, cargo que ocupó hasta 2020.

En 2021 intentó presentarse como candidato independiente a las elecciones presidenciales, aunque su candidatura fue vetada por el Consejo de Guardianes.

En febrero de 2026, también fue el encargado de mantener contactos con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, mediador entre Teherán y Washington, con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear “equilibrado y justo”.

Lariyani figura además entre los responsables iraníes sancionados por Estados Unidos en enero de 2026 por su papel en la represión de las protestas multitudinarias en el país.