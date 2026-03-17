Agencias

Cinco muertos en un bombardeo estadounidense en Bagdad contra milicias proiraníes

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Bagdad, 17 mar (EFE).- Al menos cinco personas murieron la madrugada de este martes, entre ellos dos líderes de la milicia de las Fuerzas de Movilización Popular y un asesor iraní, en un bombardeo estadounidense contra una vivienda en Bagdad, informaron a EFE fuentes del Ministerio del Interior del país árabe en una nota.

El ataque, llevado a cabo por la aviación estadounidense, destruyó la vivienda ubicada en el distritito de Jadriya, en el centro de la ciudad y próximo a la Zona Verde, la zona fuertemente custodiada donde se ubican la mayoría de las embajadas extranjeras, entre ellas la de los EE.UU.

En este contexto, el portavoz del primer ministro iraquí Mohamed Shía al Sudani, Sabah al Numan, emitió un comunicado denunciando los "ataques traicioneros" contra las Fuerzas de Movilización Popular, una milicia de componentes muy diversos, pero en su mayoría chiíes simpatizantes de Irán, que forma parte de las Fuerzas Armadas iraquíes.

Numan condenó también los "ataques injustificados contra instalaciones vitales, edificios y misiones diplomáticas" que desde dentro de Irak se han cometido desde el inicio de la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, hace ya casi tres semanas.

"Estos ataques buscan socavar la seguridad y la estabilidad de las que Irak disfruta gracias a los inmensos sacrificios realizados por nuestras heroicas fuerzas de seguridad en todas sus formaciones", dijo.

En concreto, el portavoz se refirió a los ataques de los últimos días al yacimiento petrolífero de Majnoon, al Hotel Internacional Al Rasheed y a la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

"Estos actos criminales tienen graves repercusiones para nuestro país y socavan los esfuerzos del gobierno por la reconstrucción y la prosperidad", añadió.

La pasada noche la embajada de EE.UU fue bombardeada con drones y cohetes desde zonas aledañas a la ciudad, sin que se reportaran victimas.

Este ataque sucede otro realizado el sábado pasado que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron.

Desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero, varios emplazamientos de milicias iraquíes próximas a Irán han sido alcanzados por misiles y bombardeos “probablemente" procedentes de Israel o EE.UU, según las autoridades locales.

Las Fuerzas de Movilización Popular han sido las víctimas principales de esta ofensiva, que ha dejado ya decenas de muertos entre las filas de esta milicia.

El Gobierno de Irak ha reiterado su rechazo a que su territorio sea utilizado para atacar a países vecinos y ha denunciado violaciones de su soberanía, en medio de una escalada que ha convertido nuevamente al país en un escenario indirecto del enfrentamiento entre EE.UU., Israel e Irán.EFE

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EFE

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