La Casa Blanca reitera que los aliados de la OTAN den "un paso al frente" y ayuden a reabrir el paso de Ormuz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha reiterado este lunes que los aliados de la OTAN deben dar "un paso al frente" y "hacer más" para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio de crudo mundial.

"El presidente está hablando con nuestros aliados en Europa y también con muchos de nuestros socios en el Golfo y en el mundo árabe para animarlos a que hagan más y ayuden a abrir el estrecho de Ormuz", ha expuesto la portavoz presidencial en unas declaraciones a la cadena estadounidense Fox News, en línea con el mensaje de presión de Donald Trump para que los aliados de la Alianza Atlántica cooperen para reabrir el paso.

Leavitt ha insistido así en que los aliados de Washington "necesitan dar un paso al frente". "El presidente Trump ha sido muy directo con nuestros amigos en la OTAN durante mucho tiempo. Logró que aumentaran su gasto en defensa hasta el 5%, y ahora les está pidiendo que hagan lo correcto porque, una vez más, Estados Unidos está liderando el camino", ha indicado.

De esta forma, ha enmarcado que el futuro despliegue internacional en Ormuz servirá "no solo para apoyar y proteger activos y bases estadounidenses", "sino también para defender a Europa, a Oriente Próximo y al resto del mundo" de que Irán "obtenga una bomba nuclear".

En la última semana, la atención mundial se ha traslado al estrecho de Ormuz, donde Irán ha lanzado ataques contra buques cargueros y petroleros lo que 'de facto' está limitando el tráfico en esta vía estratégica para el comercio internacional. Esta zona fue escenario de los últimos ataques lanzados por Washington contra la estratégica isla de Jark, por la que Irán exporta el 90% de su crudo.

En este contexto, Trump ha avisado de que a la OTAN le depara un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, tras incidir en que países afectados por el corte de esta vía marítima como China, Japón o Corea del Sur, aparte de aliados de la OTAN como Francia o Reino Unido se impliquen en un despliegue militar frente a la "restricción artificial" de Teherán.

Ante las nuevas amenazas a la OTAN, la organización ha recordado que algunos aliados europeos ya han ofrecido su ayuda para tratar de desbloquear Ormuz. "Los aliados ya han dado un paso adelante para proporcionar seguridad adicional en el Mediterráneo. Somos conscientes de que algunos aliados individuales están hablando con Estados Unidos y con otros sobre qué más podrían hacer, también en el contexto de la seguridad en el estrecho de Ormuz", ha declarado un portavoz de la organización en declaraciones remitidas a los medios.