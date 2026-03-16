Guterres evita expresarse sobre una iniciativa de la ONU para abrir el estrecho de Ormuz

Durante la crisis generada por la interrupción en el paso de bienes por el estratégico estrecho de Ormuz, las declaraciones sobre una posible intervención internacional han adquirido notoriedad tras los recientes comentarios de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. Según publicó la prensa internacional, Kallas propuso la creación de una misión europea, e incluso mencionó la posibilidad de una acción bajo el paraguas de Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar el flujo continuo de petróleo, gas y fertilizantes a través del estrecho, bloqueado en respuesta a ataques recientes de Estados Unidos e Israel. La funcionaria señaló ante los medios, antes de la reunión del Consejo de Asuntos Europeos en Bruselas, que la situación pone en riesgo especialmente los suministros de energía hacia Asia, dado que el 85% de los hidrocarburos que transitan por la zona tienen como destino países asiáticos.

Ante este contexto, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, abordó las crecientes especulaciones sobre un posible liderazgo de la ONU en la reapertura del estrecho. De acuerdo con lo informado por medios como Europa Press, Dujarric optó por no confirmar ni descartar la existencia de una iniciativa en marcha por parte de la organización. En un breve comunicado, subrayó que "hemos sido testigos de las especulaciones en los medios de comunicación sobre una posible iniciativa liderada por la ONU en torno al estrecho de Ormuz (...) No alimentaremos estas especulaciones y seguiremos trabajando con discreción", explicó el representante del organismo internacional.

El portavoz de António Guterres justificó la posición cautelosa de la ONU frente a este tipo de coyunturas diplomáticas. Dujarric advirtió que "hay demasiado en juego" y defendió la necesidad de evitar contribuir a las versiones no confirmadas sobre las gestiones diplomáticas en torno al estrecho de Ormuz. Este enfoque se sustenta en experiencias anteriores de mediación internacional, como la denominada Iniciativa de cereales del Mar Negro, que permitió durante la guerra en Ucrania la exportación de trigo y fertilizantes en medio del conflicto, facilitada por un acuerdo entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas.

Al recordar este precedente, Dujarric destacó que durante el proceso de negociación del acuerdo del Mar Negro, el silencio y la mesura en las comunicaciones resultaron determinantes para su buen desarrollo. En palabras del portavoz, "el silencio fue la mejor opción" en esos meses, subrayando así la importancia de la discreción en las tratativas internacionales de alto riesgo. Sobre las gestiones actuales relativas al estrecho de Ormuz, la oficina del secretario general ha indicado que António Guterres mantiene contactos frecuentes con altos funcionarios de la región y también de países ajenos al conflicto, aunque sin ofrecer detalles sobre el contenido o los avances de esas comunicaciones, reportó el medio Europa Press.

La coyuntura del estrecho de Ormuz se ha agudizado tras el bloqueo impuesto por Irán, en respuesta a los ataques recientes de las fuerzas estadounidenses e israelíes. Esta acción ha despertado preocupación ante el impacto potencial sobre el suministro internacional de energía, particularmente para los países asiáticos, dada la centralidad del estrecho como ruta de exportación de hidrocarburos y productos agrícolas. Europa Press detalló, citando fuentes diplomáticas, que el asunto figura entre las prioridades de la agenda internacional y en una serie de diálogos de alto nivel.

Respecto a las propuestas presentadas en Bruselas, Kaja Kallas precisó que la Unión Europea ha dialogado directamente con António Guterres buscando alternativas que permitan reabrir el paso marítimo o garantizar su seguridad. "El cierre del estrecho de Ormuz es realmente peligroso para los suministros de petróleo y de energía hacia Asia. El 85% del petróleo y el gas que pasan por el estrecho de Ormuz se dirigen a países asiáticos, pero también es problemático para los fertilizantes. Así que hablamos con António Guterres sobre cómo hacer que esto suceda", declaró Kallas, según recogió Europa Press.

De acuerdo con el medio, la ONU no ha previsto, al menos de forma pública, ningún cronograma ni fórmula específica para intervenir en la apertura del estrecho. Los movimientos diplomáticos en torno a la situación continúan desarrollándose en medio de una alta sensibilidad política y económica para los países involucrados y para los principales consumidores energéticos, mientras Guterres y su equipo mantienen abierta la comunicación con las partes implicadas y la comunidad internacional, en línea con la práctica de mantener prudencia informativa frente a hechos en evolución.