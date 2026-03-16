España ve "un error" relajar la presión sobre Rusia debido al conflicto en Irán: "No es el momento"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha considerado que es "un error" relajar la presión sobre Rusia en estos momentos como consecuencia del conflicto en Irán, después de que Estados Unidos haya rebajado las sanciones a los petroleros rusos de forma temporal ante la subida de los precios del crudo a nivel mundial.

En declaraciones a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, el ministro ha incidido en que en la actualidad "las guerras se conectan" como lo demuestra "el levantamiento de sanciones en Ucrania" debido a las consecuencias provocadas por la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán. "Es un error", ha remarcado.

"No es el momento de relajar la presión sobre Rusia", ha recalcado Albares, incidiendo también en "armamentos que se usan en una guerra y que pasan a otras", en aparente alusión a los drones iraníes que Moscú emplea en sus operaciones en Ucrania y que ahora está empleando Teherán en su contraataque en la región, así como en "posibles desplazamientos de población de unos escenarios a otros y de unas regiones a otras".

En este contexto, el ministro ha defendido que "la diplomacia europea y la voz de la diplomacia europea tiene que oírse con fuerza". "Europa tiene que despertar en este momento en el que están en juego en muchos escenarios en el mundo nuestros intereses, el bienestar de nuestros ciudadanos, pero también nuestros valores".

Albares ha insistido una vez más en que "la voz de Europa en estos momentos tiene que ser una voz independiente, soberana, una voz que introduzca razón, diplomacia, diálogo y negociación allí donde otros buscan guerra y confrontación".

LAMENTA QUE LA UE NO HABLE CON "UNA VOZ MÁS FUERTE"

El ministro ha reconocido que le gustaría "ver una voz más clara y más fuerte de la Unión Europea" en estos momentos como la que tiene España que "defiende con la misma fuerza a los civiles en Ucrania, a los civiles en Líbano, a los civiles en Gaza". "Y defendemos la negociación y el diálogo en Ucrania, en Oriente Medio y en todos los lugares del mundo", ha remarcado.

"Me gustaría una voz más fuerte de Europa, sin duda alguna, en defensa del derecho internacional, de los civiles que necesitan protección, del derecho internacional humanitario", ha abundado.