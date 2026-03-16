El Gobierno ve "un error" relajar la presión sobre Rusia debido al conflicto en Irán: "No es el momento"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó su preocupación por la influencia que tiene el cruce de escenarios bélicos en la política de sanciones internacionales, haciendo referencia específica al impacto de los recientes acontecimientos en Oriente Medio sobre las medidas adoptadas contra Moscú. Según publicó el medio, Albares consideró que la relajación de restricciones europeas contra Rusia representa un error estratégico, especialmente en el contexto actual marcado por la escalada de los precios del petróleo y la reacción de Estados Unidos, que recientemente flexibilizó temporalmente las sanciones a los buques petroleros rusos. El ministro subrayó que, ante la coyuntura, Europa debe reforzar su posición común en defensa de sus intereses y valores, sin ceder autonomía ante factores externos.

De acuerdo con el mismo medio, Albares enfatizó durante su intervención en el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que las implicaciones de los conflictos en regiones como Irán, Ucrania y Gaza son compartidas y se retroalimentan. El ministro subrayó que “las guerras se conectan”, señalando que la flexibilización de sanciones diseñadas originalmente para contener a Moscú termina generando consecuencias en otros escenarios, como resultado de la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

La declaración del ministro se produjo tras conocerse que Washington había decidido aliviar de forma puntual las sanciones impuestas sobre el transporte de crudo ruso. Esta medida se adoptó en respuesta a la subida global de los precios del petróleo, situación que, según detalló el medio, desencadenó alertas sobre la posibilidad de que la Unión Europea se viera presionada para suavizar su propia política restrictiva frente a Moscú, lo que podría afectar la cohesión de Occidente ante la crisis ucraniana.

En su intervención, el jefe de la diplomacia española recalcó: “No es el momento de relajar la presión sobre Rusia”, insistiendo en la necesidad de mantener una estrategia firme y coordinada. Albares también aludió al fenómeno de transferencia de armamentos entre teatros de operaciones, citando el uso de drones iraníes tanto por las fuerzas rusas en Ucrania como ahora por Teherán en su propio entorno regional. Además, alertó sobre el riesgo de desplazamientos de población derivados de la intensificación de los conflictos, con movimientos entre diferentes regiones y escenarios bélicos.

Tal como consignó el medio, Albares defendió el papel de la diplomacia europea, exigiendo que la voz del continente se proyecte “con fuerza” y autonomía. El ministro expresó que Europa debe “despertar” ante una etapa en la que, en distintos escenarios internacionales, están comprometidos no solo los intereses y el bienestar de los ciudadanos europeos, sino también los valores que sustentan la convivencia internacional y la defensa de los derechos humanos.

El ministro reclamó una postura europea “independiente, soberana”, capaz de ofrecer vías de solución que privilegien la diplomacia, el diálogo y la negociación, frente a indicadores de escalada de la confrontación. Según agregó el medio, Albares lamentó que la Unión Europea no haya logrado hasta el momento consolidar una política exterior con “una voz más clara y más fuerte”, equiparable a la posición de España, que defiende la protección de la población civil en escenarios tan dispares como Ucrania, Líbano o Gaza.

Albares reiteró que la diplomacia española insiste siempre en la negociación y el diálogo en todos los focos de conflicto global, y apostó porque Europa profundice en la defensa del derecho internacional humanitario. El ministro apuntó que los civiles requieren protección efectiva en cualquier contexto bélico y apoyó que la Unión Europea afiance su compromiso con el cumplimiento del derecho internacional en las crisis actuales. Según detalló el medio, el titular de Exteriores instó a sus homólogos europeos a articular respuestas más contundentes, orientadas a frenar el deterioro de la situación en el este de Europa y en Oriente Medio.

Las declaraciones de Albares reflejan un esfuerzo por incidir en los debates internos de la UE sobre la necesidad de mantener la cohesión y la coherencia de la política exterior ante la interconexión de los retos geopolíticos presentes. El ministro concluyó abogando por que la diplomacia europea logre una proyección más relevante, autónoma y orientada tanto a la defensa de los intereses comunitarios como de los principios que Europa ha defendido de forma histórica en el contexto internacional.