Bessent dice que EEUU deja pasar petroleros de Irán por Ormuz para aliviar al mercado

La autorización de embarcaciones energéticas que cruzan el estrecho de Ormuz, incluidos buques provenientes de India y China, fue señalada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como una maniobra deliberada de Washington para mitigar riesgos en el mercado energético mundial mientras persistan tensiones regionales. Según informó CNBC, Bessent apuntó que la India enfrenta una fuerte dependencia del crudo del golfo Pérsico y que este acceso, al igual que para otros países asiáticos, representa un intento de Estados Unidos por mantener fluidez en el abastecimiento global durante la actual coyuntura internacional.

De acuerdo con CNBC, el funcionario explicó que Estados Unidos ha permitido de forma consciente que petroleros iraníes transiten por Ormuz, priorizando así el suministro hacia diferentes regiones, principalmente Asia, ante la volatilidad internacional. Bessent sostuvo que se detecta una cantidad creciente de buques de combustible empleando esta ruta y que la dinámica podría incrementarse antes de que se empiece a requisar la protección con flotillas o armadas en la zona. Manifestó que, por el momento, Estados Unidos no tiene objeciones ante la apertura iraní de este tránsito, remarcando que la prioridad de Washington es que los suministros energéticos internacionales continúen de forma estable.

En el análisis de la exención temporal a las sanciones sobre el crudo ruso, Bessent detalló, según publicó CNBC, que Estados Unidos otorgó recientemente un permiso de treinta días al petróleo embarcado proveniente de Rusia. El funcionario minimizó el posible impacto de esta medida sobre la economía rusa, añadiendo que el volumen liberado irá principalmente a China, donde ya existía una demanda concreta, pero que ahora también podría llegar a países como Malasia, Singapur o la propia India. Señaló, asimismo, que este movimiento tiene como motivación aliviar la escasez de petróleo, dado que gran parte del crudo exportado por el golfo Pérsico está dirigido hacia mercados asiáticos. Bessent adelantó que la política respecto a Rusia retornará a su configuración original cuando termine el conflicto en Oriente Próximo y se consolide el abastecimiento internacional.

Sobre el contexto diplomático y las citas previstas entre las principales potencias, CNBC consignó que Bessent se refirió a la cumbre pendiente entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. El secretario estadounidense precisó que un eventual aplazamiento no tendría relación con la petición de Washington para que China patrulle el estrecho de Ormuz, sino que obedecería a temas logísticos. Bessent sugirió la posibilidad de que el presidente Trump prefiera mantener su base en Washington D.C. para coordinar el esfuerzo militar relacionado con el conflicto en Irán, en vez de desplazarse al exterior para estos encuentros bilaterales.

Durante su visita a París, el secretario del Tesoro estadounidense mantuvo una reunión con el vice primer ministro chino He Lifeng. Según reportó CNBC, Bessent calificó el encuentro como positivo y recordó que las consultas económicas mantenidas con su contraparte china suman ya seis sesiones. Atribuyó a esta interlocución un carácter estable, reafirmando la continuidad de las conversaciones entre ambos países en el ámbito económico, en el contexto de los actuales desafíos geopolíticos y comerciales.

A lo largo de la entrevista, transmitida por la cadena CNBC, Bessent reiteró que la política implementada por Washington se orienta a evitar interrupciones abruptas tanto en el flujo de recursos energéticos globales como en el equilibrio de los mercados. Subrayó que, aunque la presencia de la Armada estadounidense no se ha intensificado de manera inmediata en la región del golfo Pérsico, la prioridad sigue siendo salvaguardar el suministro internacional, mientras se monitorean las tensiones regionales y la evolución de los conflictos.

Bessent explicó que la estrategia aborda factores de oferta y demanda en el corto plazo, admitiendo que ciertos movimientos —como la exención temporal a Moscú— responden a necesidades inmediatas y carecerán de permanencia una vez que se hayan resuelto las urgencias del mercado. El titular del Tesoro reconoció que la mayor parte del petróleo suministrado desde el golfo Pérsico está destinado a países asiáticos y que la diversificación de las rutas permite amortiguar con más facilidad impactos derivados de eventuales restricciones o crisis en el comercio internacional de hidrocarburos.

En declaraciones recogidas por CNBC, Bessent insistió en que todas estas medidas quedan enmarcadas en el objetivo de asegurar que el mundo cuente con suficiente petróleo y derivados, dado el peso del abastecimiento energético en la estabilidad de la economía global. Al mismo tiempo, el funcionario sostuvo que la cooperación tanto con aliados como con países con los cuales existen desacuerdos —como Irán o Rusia— se analizará teniendo en cuenta únicamente las necesidades de abastecimiento y seguridad internacionales, mientras persistan escenarios de inestabilidad.

Washington observa que el tránsito por Ormuz sigue resultando estratégico para el mercado mundial, ya que el estrecho constituye un punto clave en el comercio global de crudo. Según reportó CNBC, las maniobras recientes reflejan una valoración pragmática de la coyuntura, donde se prioriza el acceso fluido al petróleo frente a la aplicación tajante de sanciones o medidas de restricción. La administración estadounidense apunta a mantener flexibilidad en sus acciones, en tanto continúe la incertidumbre geopolítica y los países más dependientes de las importaciones energéticas, como India o China, requieran garantías de suministro.