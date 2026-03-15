Bahréin detiene a once personas por presunto espionaje y por difundir imágenes de ataques iraníes

El Ministerio del Interior de Bahréin informó que, en las confesiones obtenidas durante la investigación, uno de los principales sospechosos reconoció haber recibido entrenamiento intensivo en campamentos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, centrado en el tráfico de personas y el reclutamiento de individuos para ejecutar complots terroristas. Según consignó la institución pública, este individuo cuenta con antecedentes penales vinculados a delitos de naturaleza terrorista en años previos. Esta revelación forma parte de una serie de arrestos llevados a cabo recientemente en el reino, en el contexto de tensiones regionales tras ataques e intercambios bélicos entre Irán y una coalición liderada por Estados Unidos e Israel que dio inicio el 28 de febrero.

Las autoridades detallaron este fin de semana el arresto de once personas en distintas operaciones. De acuerdo con información oficial recogida por el Ministerio del Interior y publicada por el medio de referencia, cinco de los detenidos, todos hombres de entre veinticinco y treinta y nueve años, enfrentan cargos por presunta colaboración con los servicios de inteligencia iraníes. Se les acusa de recopilar y transferir datos sensibles al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) realizando estas tareas a través de intermediarios considerados elementos terroristas radicados en territorio iraní. Además, están bajo sospecha de reclutar operativos dentro de Bahréin con el objetivo de ejecutar actos considerados terroristas en suelo nacional.

Paralelamente, otros seis individuos, entre ellos una mujer, fueron arrestados bajo la acusación de difundir imágenes y vídeos relacionados con los ataques iraníes. El Ministerio indicó que estas publicaciones, realizadas desde cuentas personales en redes sociales, incluyen manifestaciones de simpatía y supuesta exaltación de acciones interpretadas por las autoridades como hostiles contra el reino. Según publicó el Ministerio del Interior, también les atribuyen la publicación de información catalogada como falsa y la promoción de incitación digital para ataques a sitios web oficiales y privados dentro de Bahréin.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio recogida este fin de semana, la difusión de este contenido podría haber desinformado a la opinión pública y generado miedo en la población, además de impactar la percepción de seguridad entre ciudadanos y residentes. Las autoridades añadieron que la circulación de estos vídeos habría buscado alterar el orden social y menoscabar la estabilidad local, en un escenario ya marcado por violencia reciente. Según reportó el Ministerio, los ataques de Irán al reino han producido al menos tres muertes y trinta y ocho heridos.

El anuncio de estas detenciones se produce mientras Bahréin figura entre los países del golfo Pérsico que han sido blanco directo o indirecto de represalias iraníes tras la intervención militar conjunta contra Irán encabezada por Estados Unidos e Israel. Según informó la autoridad policial local, el seguimiento de las actividades llevadas a cabo por los sospechosos se centró en identificar núcleos de riesgo potencial constituidos por células o personas con conexiones verificadas con entidades foráneas consideradas hostiles por las autoridades nacionales.

El Ministerio del Interior agregó que estas operaciones responden a la necesidad de proteger la soberanía nacional frente a intentos de injerencia o desestabilización que, según los informes divulgados, se habrían intensificado a raíz de los recientes enfrentamientos armados en la región. Los procedimientos judiciales iniciados contra los detenidos pretenden esclarecer la posible existencia de redes mayormente estructuradas dentro del territorio.

Como parte del comunicado difundido en medios institucionales y retomado por la prensa local, se subraya la colaboración internacional y el refuerzo de medidas de control en las fronteras y puntos estratégicos del país. El Ministerio reiteró la gravedad atribuida tanto al espionaje como a la manipulación informativa en redes sociales, destacando el impacto que estas acciones pueden tener en la vida pública y la seguridad ciudadana de Bahréin.