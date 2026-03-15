Al menos 500 detenidos en Irán por espionaje y colaborar con medios "antiiraníes"

La mitad de quienes resultaron arrestados en Irán está vinculada con la entrega de información estratégica que habría permitido a grupos extranjeros identificar puntos de ataque en el país, indicó Sardar Radan, comandante de la Fuerza Disciplinaria iraní. Según informó la agencia de noticias Tasnim y recogió el medio, estos detenidos mantenían contactos con bandas y, de acuerdo con las autoridades, perseguían desestabilizar el orden social. La noticia principal indica que el total de arrestados por cargos de espionaje y colaboración con medios identificados como “antiiraníes” es de al menos 500 personas.

De acuerdo con Tasnim, Radan declaró públicamente que los detenidos enviaban información al enemigo y a agencias noticiosas consideradas hostiles. El comandante especificó que cerca de 250 de los detenidos formaban parte de redes que presuntamente compartieron datos de objetivos militares o estratégicos, lo que habría facilitado recientes bombardeos dentro del territorio iraní. El resto de los arrestados también enfrenta acusaciones de contribuir a la alteración del orden social y mantener contactos con organizaciones identificadas por las autoridades como ilícitas.

El medio iraní detalló que estas detenciones se produjeron en el contexto del aumento de las acciones militares ejecutadas en el país desde el 28 de febrero. Ese día, Estados Unidos e Israel implementaron una serie de ataques aéreos sobre Irán, alegando como motivo la presión para forzar un cambio en el gobierno de Teherán. Según consignó Tasnim a partir de informes de organizaciones no gubernamentales, dichos bombardeos han resultado en la muerte de más de 3.000 personas en territorio iraní en las últimas semanas.

La campaña internacional de ataques ha incrementado las tensiones regionales y la preocupación por la intervención extranjera en los asuntos internos de Irán, informó la agencia. Las autoridades locales sostienen que la colaboración con medios de comunicación externos forma parte de una estrategia más amplia orientada a minar la estabilidad política y social del país. Según publicó Tasnim, los arrestados serán procesados bajo cargos de espionaje y conspiración, delitos que la legislación iraní castiga severamente.

Además, la agencia reportó que los arrestos forman parte de una respuesta coordinada por las fuerzas de seguridad y policía, quienes intensificaron las labores de vigilancia y control sobre ciudadanos sospechosos de contacto con agentes extranjeros. Radan insistió en sus declaraciones, recogidas por Tasnim, que estos esfuerzos buscan proteger la soberanía nacional ante intervenciones externas que utilizan tanto operaciones militares como mediáticas para alcanzar sus objetivos.

Dentro de los 500 detenidos, se identifican personas consideradas relevantes por su acceso a información sensible y su capacidad para facilitar que organizaciones extranjeras tomen ventaja de vulnerabilidades internas, según detalla el medio. Se desconoce la identidad de los arrestados y su situación jurídica concreta, pues la información suministrada hasta el momento es parcial y centrada en las acusaciones oficiales.

El medio subrayó que este operativo coincide con denuncias previas de la administración iraní sobre la supuesta utilización de medios de comunicación internacionales como instrumentos de desinformación y de generación de descontento público. Las autoridades consideran que la filtración de datos internos representa una amenaza directa a la seguridad nacional, por lo que han reiterado su política de máxima vigilancia frente a estas actividades.

Tasnim también detalló que el discurso oficial responsabiliza a gobiernos extranjeros por incidir en la crisis humanitaria derivada de los bombardeos recientes, señalando que la coordinación entre agentes internos y fuerzas externas habría contribuido a agravar la situación de víctimas civiles, que ya supera los 3.000 fallecidos, según datos aportados por ONG.

La agencia concluyó que las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad incluyen no solo la detención de sospechosos, sino también el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y controles estrictos sobre la divulgación de información sensible, mientras continúa el estado de alerta ante posibles nuevos ataques.