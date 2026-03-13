Registrado un incendio en el cuartel del batallón nepalí de la FINUL tras un ataque de Israel

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes un ataque con proyectiles que han impactado provocando un gran incendio en el cuartel general del batallón nepalí dentro de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL), en el sur del país.

Así lo ha anunciado la agencia de noticias libanesa NNA, si bien no ha informado de víctimas ni precisado daños materiales hasta el momento en unas instalaciones ubicadas en la localidad de Mais al Yabal, en la gobernación de Nabatiyé.

El Consulado General Honorario de Nepal en Beirut ha emitido un comunicado, expresando su "profunda preocupación y enérgica condena por el ataque contra el cuartel general del batallón nepalí que presta servicio" en el marco de esta misión de la ONU en el país árabe, lo que ha denunciado como una "una grave violación del Derecho Internacional y de los principios que rigen la protección de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas".

"Los cascos azules nepalíes han prestado servicio con dedicación y honor en el sur de Líbano durante muchos años, contribuyendo a la estabilidad y la paz en la región. Cualquier ataque contra puestos de mantenimiento de la paz de la ONU es motivo de profunda preocupación y debe ser condenado. La seguridad y la protección del personal de mantenimiento de la paz deben respetarse plenamente en todo momento", ha señalado cónsul honorario de Nepal en Líbano, Mohamed Wissam Ghouzayel, en una nota difundida en redes sociales, donde, sin citar a Israel, ha hecho un llamamiento al "pleno respeto del Derecho Internacional y a la protección del personal" de la FINUL.