Preguntar a Grok en las publicaciones de X ahora es de pago: 'Ask Grok' se limita a los suscriptores Premium

La red social X ha limitado la función de 'Ask Grok' a los usuarios suscritos a la versión Premium y Premium+, de manera que ya no responde a las consultas de aquellos que mencionan al asistente de inteligencia artificial (IA) en las respuestas a publicaciones con la versión gratuita, finalizando con las preguntas como "@grok ¿Esto es cierto?".

La plataforma de 'microblogging' propiedad de Elon Musk agregó en marzo del pasado año la capacidad de citar al asistente de IA en las respuestas a publicaciones de otros usuarios para preguntar dudas sobre el contenido de dicha publicación. Como resultado, Grok responde en una nueva publicación con la información solicitada.

Prácticamente un año después de su lanzamiento, la red social ha limitado esta capacidad de mencionar a Grok en las respuestas, que pasa a ser exclusiva para las personas suscritas a X Premium y Premium+, y deja de estar disponible de forma general para todos los usuarios.

Este cambio se ha podido ver recientemente en publicaciones de usuarios, que mencionan al asistente escribiendo '@grok' para preguntar sobre el contenido y, en lugar de obtener una respuesta, la publicación de Grok se limita a detallar que la función 'Ask Grok' "está disponible actualmente solo para suscriptores". Asimismo, al preguntar al propio asistente si es cierto que la función se ha limitado, Grok lo corrobora.

Aunque en diversas ocasiones el asistente de IA de xAI ha respondido con información errónea, contenido inapropiado o declaraciones "políticamente incorrectas", incluso respondiendo solicitudes para desnudar a mujeres y niños con fotografías editadas, se trata de una opción que ha sido ampliamente adoptada a nivel global para aclarar si el contenido de una publicación era verdadero o para agregar contexto.

Así, los usuarios han preguntado recurrentemente cuestiones como "@grok ¿Esto es cierto?" o "@grok dame contexto" en publicaciones de dudosa fiabilidad.

Con todo ello, ahora solo los usuarios que paguen por una suscripción a la red social (9,39 euros al mes para la versión Premium y 44,60 euros mensuales para Premium+) podrán seguir utilizando esta capacidad para que Grok les responda de forma pública.

Esta limitación se suma a la impuesta en el generador de imágenes con IA de Grok en enero, tras la polémica de las fotografías sexualizadas. No obstante, los usuarios que opten por una versión gratuita de la red social, podrán seguir accediendo a las capacidades de Grok a través de la pestaña dedicada del 'chatbot'.