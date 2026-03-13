Las víctimas por ataques de Israel en Líbano se acercan ya a 800 muertos y 2.000 heridos

El balance de muertos a causa de los ataques del Ejército israelí en Líbano desde principios de marzo, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán se acerca ya a los 800, según han anunciado este jueves las autoridades libanesas.

El Ministerio de Sanidad ha elevado a 773 el número de víctimas mortales, de las cuales 62 mujeres y 608 hombres, y a 1.933 el de heridos, entre ellos 349 mujeres y 1.258 hombres.

La cartera ha observado asimismo un aumento notable en las cifras de víctimas menores de edad desde el día anterior, de modo que los menores fallecidos han pasado de 98 a 103, y los heridos, de 304 a 326, en una sola jornada.

A esto se suma que más de 800.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en apenas diez días desde que Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá intercambiaron sus primeros ataques, después de que la ofensiva sorpresa de Israel y Washington contra territorio iraní acabara con el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.