La segunda mujer que denunció a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual no se ratifica ante la jueza

La segunda denunciante en la causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual ha tomado la decisión de no ratificar ante la jueza del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid los hechos señalados en su denuncia inicial. Así lo informó el despacho de abogados 'Paredes y Asociados', encargado de la representación legal de la mujer, y anticipó que este paso podría conducir al archivo de la causa ante la ausencia de confirmación judicial de los hechos, aunque la defensa de la denunciante anunció que busca alternativas para que el procedimiento judicial pueda seguir abierto en los tribunales de Madrid, según consignó la agencia de noticias.

De acuerdo con el despacho legal, la ausencia de ratificación se traduce en que no se cumple uno de los requisitos indispensables para la continuación del proceso penal. El medio que reportó el caso agregó que, pese a este desarrollo, la parte acusadora no descarta intentar otras vías para mantener el proceso abierto, aunque reconocen que este paso resulta fundamental en el procedimiento judicial de estas características.

Según publicó el medio, la denuncia presentada por la mujer contra el exdirigente de Sumar fue admitida a trámite la semana pasada y describe una serie de hechos que habrían ocurrido en octubre de 2021 en el domicilio de Íñigo Errejón. El relato detalla que la denunciante y el exdiputado establecieron contacto a través de la red social Instagram en 2021, manteniendo comunicaciones frecuentes y continuadas. Posteriormente, ambos coincidieron en una fiesta, donde, bajo un ambiente que implicaba presión y consumo de drogas, Errejón habría instado a la mujer a practicarle una felación, solicitud a la que ella accedió bajo resistencia, según reza el escrito presentado ante el juzgado.

El documento, citado por la agencia, explica que la interacción no se limitó a aquel lugar: la pareja se desplazó luego hasta el domicilio de Íñigo Errejón. Allí, el documento sostiene que el exparlamentario introdujo sus dedos en la vagina de la denunciante pese a la negativa expresa por parte de la mujer. Durante este episodio, de acuerdo con la declaración apuntada en la denuncia, Errejón se inclinó hacia el oído de la mujer y pronunció las frases "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", lo que para el despacho denunciante constituyó una "intimidación directa y eficaz".

La secuencia de los hechos prosigue en el relato, como reportó la agencia, describiendo que la denunciante habría experimentado un "bloqueo" por la situación previa, según la documentación judicial. En el trayecto por el portal y el ascensor del inmueble, Errejón, siempre según la denuncia, solicitó nuevamente que le practicara sexo oral, accediendo la denunciante nuevamente bajo presión.

En el interior de la vivienda, el documento judicial recogido en la crónica señala que tras la continuación de los contactos físicos, Errejón habría expresado su deseo de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, a lo cual la mujer manifestó que solo estaría dispuesta si utilizaban preservativo. Inicialmente, el exparlamentario aseguró que no habría penetración según el escrito presentado en el juzgado.

El relato judicial afirma, siempre de acuerdo con la denuncia, que lo que ocurrió a continuación fue, en palabras del texto: "de manera sorpresiva y violenta", Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento", mientras la denunciante "gritó reiteradamente que cesara". Según el expediente, la relación sexual forzada continuó durante varios minutos hasta que el exdiputado detuvo el acto.

El desarrollo del procedimiento judicial dependerá ahora de si la representación legal de la denunciante logra alguna maniobra que permita seguir adelante con la causa, a pesar de la ausencia de ratificación ante la jueza, informó el despacho 'Paredes y Asociados' en declaraciones recogidas por la agencia. Mientras tanto, las fuentes jurídicas señalan que, sin este requerimiento procesal, la causa tendería a archivarse en las condiciones actuales.