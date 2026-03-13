El Ibex 35 se recupera en la media sesión y aguanta por encima de los 17.100 puntos

Las tensiones geopolíticas relacionadas con el estrecho de Ormuz han obligado a los principales productores del Golfo a disminuir la producción de petróleo, lo que ha incidido en el incremento del precio del crudo y del gas natural. En medio de esta coyuntura, el Ibex 35 logró mantenerse por encima de los 17.100 puntos durante la media jornada de este viernes. Según informó el medio, el índice cotizaba en los 17.128,8 puntos, una caída del 0,06%, que resulta menor al descenso superior al 1% observado durante la apertura del mercado, señalando cierta resiliencia pese a la volatilidad global.

De acuerdo con lo publicado, el precio del barril de Brent, que rebasó la marca de los 100 dólares en la jornada anterior tras las declaraciones del nuevo líder iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, sobre la continuidad del bloqueo en el estrecho de Ormuz, registró un retroceso durante la media sesión. El Brent bajó a 99,12 dólares, presentando una caída del 1,40%. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) se situó en 93,65 dólares, lo que representa un descenso del 2,20%. Este comportamiento en el mercado energético se explica por la expectativa de que el conflicto en torno al canal estratégico persa se prolongue, afectando el tránsito de una quinta parte del comercio mundial de petróleo, así como el movimiento de gas natural licuado y fertilizantes, detalló el medio.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó, con carácter temporal, la adquisición de petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito marítimo. Así lo confirmó el titular de la cartera, Scott Bessent, en un comunicado reproducido en redes sociales. "Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar", indicó Bessent. Añadió que esta excepción, limitada en alcance y duración, se limita al crudo que ya está en tránsito y no supondrá beneficios financieros significativos para el Gobierno de Rusia, pues, según expuso, Moscú obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos por los impuestos en el punto de extracción.

El medio consignó que esta medida estadounidense se suma a la liberación excepcional de reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que resolvió desplegar 400 millones de barriles, el mayor volumen en su historia. De ese total, Estados Unidos contribuirá con la liberación de 172 millones de barriles para contrarrestar la escalada de precios motivada por el virtual estancamiento de la navegación en el estrecho de Ormuz y las recurrentes agresiones a barcos petroleros.

Las fluctuaciones del crudo se mantienen acentuadas. El pasado lunes el Brent alcanzó los 118 dólares, una muestra más de la inestabilidad en el sector ante la duración incierta del conflicto y el cierre de rutas clave. Según el medio, la casi paralización del tráfico comercial marítimo en la zona empuja a los actores energéticos a recortar volúmenes de producción, reforzando así la tendencia alcista de precios tanto en petróleo como en gas natural.

En este contexto, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha convocado una sesión extraordinaria los días 18 y 19 de marzo. El objetivo de este encuentro será analizar las consecuencias que tiene para el comercio marítimo internacional la situación en el estrecho de Ormuz, tras las acciones militares de Irán en represalia a las ofensivas de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, fenómeno que ha agravado el cuadro de inestabilidad para los países del Golfo.

Por su parte, la mirada de los mercados también se centra en las reuniones de política monetaria previstas para la próxima semana, en las que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo actualizarán sus previsiones económicas. Según evaluaron los especialistas de Bankinter, los mensajes y la interpretación sobre los tipos de interés de ambos organismos serán determinantes para la evolución de los mercados, reportó el medio.

Respecto al comportamiento de las empresas, los valores que encabezaron las subidas en el Ibex 35 durante la media jornada fueron Solaria, con un avance del 3,31%; Repsol, un 2,60%; Cellnex, un 1,95%; Iberdrola, un 1,43%; Enagás, un 1,25%; y Endesa, un 1,24%. Por otro lado, las compañías que registraron mayores caídas incluyeron a ArcelorMittal, que retrocedió un 2,03%; Amadeus, un 1,89%; Puig, un 1,75%; Acerinox, un 1,73%; Fluidra, un 1,56%; y Indra, que descendió un 1,25%.

El medio detalló que otros índices bursátiles europeos presentaron caídas durante la media sesión: Londres cedió un 0,24%, París bajó un 0,40%, Fráncfort retrocedió un 0,26% y Milán disminuyó un 0,09%.

En el mercado de deuda pública, el rendimiento del bono español a 10 años se situó en 3,457%, levemente inferior al cierre previo de 3,460%. La prima de riesgo frente al bono alemán aumentó menos de un punto, colocándose en 51,1 puntos básicos.

Finalmente, el euro se depreció un 0,37% frente al dólar, con un tipo de cambio que se estableció en 1,1457 dólares por cada euro, completando de este modo el panorama de una jornada marcada por la volatilidad a raíz de las tensiones geopolíticas, el comportamiento errático de los precios del crudo y los movimientos regulatorios en torno al comercio internacional de energía.