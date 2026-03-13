El Ibex 35 pierde los 17.100 puntos en la semana, con el petróleo en 101 dólares

El petróleo Brent ha experimentado durante la última semana un incremento considerable, ubicándose en 101,22 dólares por barril tras registrar fuertes oscilaciones vinculadas a las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y medidas excepcionales adoptadas por Estados Unidos respecto al suministro de crudo ruso. En este contexto, el principal índice bursátil español, el Ibex 35, ha cerrado la semana en los 17.059,30 puntos, con un descenso acumulado del 0,05% en la semana, y una caída adicional del 0,47% el viernes, según consignó el medio.

El retroceso en el selectivo español se produce mientras los precios internacionales del petróleo subieron de manera pronunciada, impacto que los expertos asocian al incremento de la inestabilidad por el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según consignó el medio, la escalada del precio del crudo también responde a la paralización parcial del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del suministro mundial de petróleo y gas natural. El West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, alcanzó los 96,67 dólares por barril, después de avanzar un 0,97%.

Tal como publicó el medio, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha autorizado temporalmente a países interesados a adquirir crudo ruso que ya se encuentra embarcado, pese a las sanciones generales sobre el petróleo de procedencia rusa por la guerra en Ucrania. El titular del Tesoro, Scott Bessent, explicó en redes sociales: “Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorga una autorización temporal para que los países adquieran petróleo ruso actualmente varado en el mar”. Bessent agregó que la medida tendrá un alcance limitado, tendrá carácter temporal y que el Gobierno ruso no obtendrá beneficios financieros decisivos, dado que la mayor parte de los ingresos energéticos del país provienen de impuestos aplicados en el punto de extracción.

La política estadounidense se une a la decisión anunciada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que liberará 400 millones de barriles de reservas estratégicas mundiales, la mayor cifra hasta la fecha. De ese volumen, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles. Según detalló el medio, el mercado del crudo mantiene un comportamiento volátil; el Brent tocó los 118 dólares por barril a comienzos de semana, en un panorama marcado por la expectativa de conflicto prolongado y nuevos ataques sobre embarcaciones en el estrecho clave de Ormuz. La limitada operatividad marítima en la zona ha obligado a los principales productores del Golfo a reducir su actividad, acelerando la escalada de precios en los mercados energéticos internacionales.

Además, el Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) convocará a una sesión extraordinaria para los días 18 y 19 de marzo. Según informó el medio, el motivo central del encuentro será discutir el impacto en el transporte marítimo internacional del bloqueo parcial en Ormuz y el incremento de la violencia derivada de los ataques de Irán contra países del Golfo, una respuesta a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

Manuel Pinto, analista de XTB citado por el medio, subrayó que los inversores comienzan a anticipar un potencial shock energético global. Pinto expresó: “La duración del conflicto será el factor que determine las consecuencias que pueda tener para la economía real”.

Durante la semana analizada, las mayores ganancias en el Ibex 35 correspondieron a compañías como Repsol, que escaló un 3,28%, Cellnex (+2,15%), Solaria (+1,61%), Endesa (+1,55%), Enagás (+1,55%) y Redeia (+1,48%). De acuerdo con lo reportado, los descensos más pronunciados se concentraron en firmas como ArcelorMittal, que perdió un 4,28%, IAG (-2,22%), Fluidra (-1,95%), ACS (-1,90%), Inditex (-1,83%) y Acerinox (-1,82%).

El impacto negativo también se reflejó en las principales plazas bursátiles europeas. Según reportó el medio, Londres finalizó la jornada con una baja de 0,43%, París retrocedió 0,91%, Fráncfort se contrajo 0,60%, Milán cayó 0,31% y el índice Euro Stoxx 50 bajó 0,56%. En el mercado estadounidense, Wall Street operó en rojo durante el cierre europeo del viernes, con el Dow Jones descendiendo 0,01%, el S&P 500 un 0,36% y el Nasdaq, de alta predominancia tecnológica, perdiendo un 0,65%.

Respecto al mercado de deuda soberana, el rendimiento del bono español a 10 años subió hasta el 3,49%, ligeramente por encima del nivel del día anterior, mientras que la prima de riesgo respecto al bono alemán aumentó hasta los 51,2 puntos básicos. En el mercado de divisas, el euro se depreció un 0,61% frente al dólar, colocándose en un tipo de cambio de 1,1441 dólares por euro.

En cuanto a los valores considerados refugio, el oro registró un descenso del 1,41%, situándose en los 5.053 dólares por onza. El bitcoin, en contraste, ascendió un 2% y se ubicó en 71.804 dólares, según datos recogidos por el medio.

Para la semana siguiente, los analistas de Bankinter, citados por el medio, prevén reuniones clave de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE), que presentarán también nuevas previsiones macroeconómicas. “En todos los casos lo determinante serán los mensajes que transmitan y su interpretación con respecto a la probable evolución futura de los tipos de interés”, señalaron los especialistas.

En análisis de los últimos doce meses, el Ibex 35 ha acumulado un avance del 32,07%. Sin embargo, en el contexto de 2024 registra una caída acumulada del 1,44%, vinculada principalmente a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Próximo y la incidencia de este sobre los precios internacionales de la energía, según puntualizó el medio.