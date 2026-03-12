Una nueva oleada de ataques israelíes en Líbano deja al menos 22 muertos y 52 heridos

Al menos 22 personas han fallecido y otras 52 han resultado heridas este miércoles por cuenta de cinco nuevos ataques perpetrados por el Ejército israelí contra distintos puntos de Líbano, en plena escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero, a cuya respuesta se sumó el partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán Alí Jamenei.

En concreto, en el sur de Líbano ha sido registrado un ataque en la ciudad de Deir Antar, en la gobernación de Bint Jbeil, perdiendo en él la vida dos personas y resultando otras seis heridas. Del mismo modo, en Burj al Shamali, en el distrito de Tiro, otros cuatro civiles han muerto y nueve han sido heridos, según ha informado el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

En el este libanés, el Ejército de Israel ha lanzado otro ataque en la localidad de Tamnin al Tahta, en el área de Baalbek, donde han muerto ocho persona y 17 han resultado heridas; así como en la de Shaaz, en la misma región, con ocho personas fallecidas y tres más heridas.

En Beirut, capital del país, los ataques israelíes también han impactado en los barrios del sur de la ciudad, dejando un saldo de 17 personas heridas.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asegurado haber "eliminado" a "decenas de terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá "mientras preparaban lanzamientos hacia Israel", así como "desmantelado decenas de lanzadores listos para disparar".

Lo han hecho, han agregado, en el marco de una oleada de ofensivas contra "10 cuarteles generales terroristas" de Hezbolá en la zona de Dahiye, en el sur de Beirut, entre los cuales se encontraban "cuarteles generales de inteligencia, un cuartel general de las fuerzas Radwan --unidad de élite del grupo chií-- y otros centros de mando".

"Las FDI no tolerarán ningún daño a los residentes del Estado de Israel", ha zanjado la propia fuerza de seguridad en un mensaje publicado a través de sus redes sociales en la madrugada de este jueves.