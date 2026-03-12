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Ucrania neutraliza 77 de los 94 drones lanzados por Rusia contra su territorio

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Kiev, 12 mar (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania 77 drones de larga distancia rusos, según informó en su parte de este jueves la Fuerza Aérea ucraniana.

Rusia empleó en total en este nuevo ataque nocturno 94 drones, más de sesenta de los cuales eran aparatos no tripulados kamikaze de tipo Shahed.

Dieciséis de estos drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída de fragmentos de drones interceptados en otro lugar del país.

Algunos de los drones lanzados por Rusia seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte. EFE

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EFE

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