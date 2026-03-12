Agencias

Uber se alía con Nissan y Wayve para ofrecer robotaxis en Japón para finales de 2026

Tokio, 12 mar (EFE).- La compañía de transporte Uber colaborará con el fabricante de vehículos japonés Nissan y con la firma británica de conducción autónoma Wayve para ofrecer servicios de robotaxis en Japón a partir de finales de 2026, anunciaron este jueves las empresas en un comunicado.

"Esto marca la primera asociación de vehículos autónomos de Uber en Japón y el siguiente hito en el lanzamiento global de robotaxis de Wayve y Uber, que incluye servicios planificados en más de diez ciudades en todo el mundo, incluido Londres", detallaron las firmas.

La idea es ofrecer un programa piloto en Tokio a finales de 2026, una vez recibido el visto bueno de las autoridades, que integre el sistema de conducción autónoma con inteligencia artificial (IA) de Wayve en los nuevos coches eléctricos LEAF de Nissan.

Los coches se conectarán a la plataforma de transporte de Uber y serán emparejados con los usuarios.

"La visión de Nissan es llevar la inteligencia de movilidad a la vida cotidiana, y creemos que esta iniciativa refleja cómo traducimos esa ambición en aplicaciones del mundo real", dijo en el comunicado el presidente y CEO de Nissan, Iván Espinosa.

Durante la fase inicial del programa habrá un operador de seguridad en el interior de los vehículos, detallaron las empresas.

Uber se encuentra aún en el proceso de seleccionar a una compañía local de taxis en Japón para poner en marcha el proyecto, en colaboración con las autoridades relevantes, añadieron. EFE

