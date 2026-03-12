Agencias

Trump dice que la guerra de Irán "está ganada" pero sugirió que continuará la ofensiva

Washington, 11 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán "está ganada" pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

"La mayoría me dice que ya está ganada", respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, luego de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato. EFE

