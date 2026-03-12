Rusia y EEUU debaten crisis de los mercados energéticos mundiales

Moscú, 12 mar (EFE).- El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmitriev, sostuvo una reunión con representantes de Estados Unidos en Miami para debatir el restablecimiento de las relaciones entre Moscú y Washington, así como la actual crisis de los mercados energéticos mundiales provocada por la guerra en Irán, según informó hoy en Telegram.

"Siguiendo instrucciones del presidente, visité Estados Unidos y me reuní con los jefes del grupo de trabajo ruso-estadounidense sobre cooperación económica", escribió.

Según Dmitriev, las partes abordaron "tanto proyectos prometedores que podrían contribuir al restablecimiento de las relaciones ruso-estadounidenses como la crisis actual en los mercados energéticos mundiales".

"Hoy en día, muchos países, en primer lugar Estados Unidos, están empezando a comprender mejor el papel sistémico clave del petróleo y el gas rusos para garantizar la estabilidad de la economía mundial, así como la ineficacia y el carácter destructivo de las sanciones contra Rusia", aseveró.

Tras el comienzo de la guerra en Irán, Estados Unidos dio marcha atrás con las restricciones impuestas a la India para la compra de petróleo ruso y permitió a la nación asiática adquirir el crudo ruso que se encuentre en petroleros en alta mar durante un plazo de 30 días para frenar los precios del crudo, que han rozado los 100 dólares por barril. EFE