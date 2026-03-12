Netanyahu ve en Mojtaba Jamenei una "marioneta" de la Guardia Revolucionaria iraní

“Si no hubiéramos actuado de inmediato, en pocos meses las industrias de la muerte de Irán se habrían vuelto inmunes a cualquier ataque. Por lo tanto, salimos juntos a la batalla, Estados Unidos e Israel, para continuar lo que habíamos comenzado y evitar que Irán desarrollara armas nucleares (y) misiles balísticos que amenazaran a Israel, a Estados Unidos y al mundo entero”. Con estas palabras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendió la ofensiva que el país y su principal aliado han llevado a cabo desde hace trece días contra el régimen iraní, así como la reciente estrategia que según sus declaraciones busca frenar el desarrollo nuclear de Teherán. Según reportó el medio original, Netanyahu realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa telemática, en la que abordó la situación política iraní tras la muerte de Alí Jamenei y la llegada al poder de Mojtaba Jamenei.

Tal como publicó el medio citado, Netanyahu apuntó directamente contra el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, a quien calificó de “marioneta" de la Guardia Revolucionaria. Al referirse a la sucesión, el primer ministro israelí aseguró que “no contrataría un seguro de vida para ninguno de los líderes de las organizaciones terroristas”, señalando el clima de inestabilidad tras la muerte de Alí Jamenei en los ataques que él mismo describió como “sorpresa” sobre el territorio iraní.

Netanyahu enfatizó a los medios según consigna la fuente que Israel está “aplastando al régimen terrorista de Irán” además de atacar y derrotar a sus representantes, haciendo referencia a Hezbolá en Líbano. El primer ministro israelí advirtió que el grupo chií libanés “está sintiendo la fuerza” israelí y que “la sentirá aún más”, añadiendo que Hezbolá “pagará un precio muy alto por su agresión”.

Sobre la coordinación internacional, el líder israelí subrayó la “unión de fuerzas sin precedentes entre Israel y Estados Unidos”, atribuyendo los recientes desarrollos en la región a una alianza reforzada con el presidente estadounidense Donald Trump. “Hablamos casi todos los días. Hablamos libremente, intercambiamos ideas y consejos, y tomamos decisiones juntos”, declaró Netanyahu, según transcriptó el medio. Relacionó estos contactos con el avance de la ofensiva bilateral y con lo que describió como una alteración en el equilibrio de poder en Oriente Próximo y más allá.

El medio original también recogió las explicaciones de Netanyahu en torno a las razones de la intensificación del conflicto. El jefe del gobierno israelí responsabilizó a Alí Jamenei, el líder iraní fallecido, de haber acelerado el programa nuclear y sostuvo que la respuesta militar buscó impedir que Irán consolidara una capacidad nuclear que pusiera en peligro no solo a Israel, sino también a Estados Unidos y a otros países.

Durante su comparecencia, Netanyahu también dirigió un mensaje al pueblo iraní, reiterando la intención de crear condiciones para que la población “pueda emprender un nuevo camino hacia la libertad”. El dirigente expresó, según informó el medio, que Israel trabaja “para avanzar en otro objetivo: crear las condiciones que permitan al pueblo iraní derrocar el cruel régimen tiránico que lo ha oprimido durante casi 50 años”. Aseguró a los iraníes que “ese momento está cada vez más cerca”, añadiendo: “Estamos con ustedes. Les estamos ayudando. Pero, al final, depende de ustedes. Está en sus manos”.

En cuanto al conflicto con Hezbolá, Netanyahu amenazó con una intervención terrestre sobre territorio libanés si el Gobierno encabezado por Nawaf Salam continúa sin desarmar al grupo. El jefe del gobierno israelí señaló que el gobierno de Líbano “se comprometió” a desarmar a Hezbolá y afirmó: “Tomen su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que lo hagan”. El medio consignó que Netanyahu agregó que, de no producirse esta acción por parte del Ejecutivo libanés, Israel procederá con sus propios medios: “¿Cómo? Sobre el terreno, fuera del terreno, otras cosas... No voy a entrar en detalles aquí. Pero les prometo, como he dicho, que le cobraremos un precio muy alto a Hezbolá”.

La advertencia de Netanyahu incluyó también un llamado directo a las autoridades libanesas para que actúen si quieren “salvarse”. Según la cobertura del medio original, el primer ministro concluyó: “Si no lo hacen, no tendremos más remedio que hacerlo a nuestra manera”, garantizando que no va a “abandonar a los residentes del norte” de Israel.

Estas declaraciones constituyen las primeras intervenciones públicas de Netanyahu desde el 28 de febrero, fecha de las operaciones armadas que resultaron en la muerte de Alí Jamenei en territorio iraní. El medio recordó que estos hechos marcaron un punto de inflexión en la dinámica de poder regional y en el enfrentamiento entre Israel e Irán, situando al nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, en el centro de la tensión. Las palabras de Netanyahu refuerzan la estrategia israelí de presión militar y diplomática tanto sobre el propio régimen iraní como sobre sus aliados y proxies en Oriente Próximo.