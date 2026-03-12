Agencias

Macrohard pone a Grok en el centro del sistema inteligente que emulará la función de empresas enteras

Macrohard, el proyecto con el que Elon Musk pretende emular la función de empresas enteras con la inteligencia artificial, utilizará Grok como parte de un sistema inteligente que revisará en tiempo real la actividad de la pantalla y periféricos como el teclado y el ratón.

El proyecto, anunciado en agosto del año pasado, está diseñado para simular o automatizar la actividad de empresas de 'software', como es el caso de Microsoft. Precisamente, a modo satírico, asegura que su nombre, Macrohard, es una referencia directa a la firma de Redmond.

Integrado ahora en un proyecto de colaboración que desarrollan xAI y Tesla, Macrohard ofrecerá un sistema en el Grok aportará su conocimiento del mundo real para guiar a Optimus digital, una inteligencia artificial, en el procesamiento de la información dentro de un 'software' de navegación para equipos empresariales.

En concreto, este sistema procesará los últimos cinco segundos de vídeo en tiempo real de la pantalla del ordenador y las acciones del teclado y el ratón, como ha detallado Elon Musk en un comunicado compartido en X.

Musk ha destacado la asequibilidad de este sistema, ya que funciona con procesadores propietarios Tesla AI4 con un coste de 650 dólares, y hace un uso moderado del 'hardware' xAI Nvidia.

"Será el único sistema de IA inteligente en tiempo real", ha afirmado Musk, asegurando que se trata de "un gran avance". Con este sistema, presente poner a los agentes de inteligencia artificial en el centro de la actividad de las empresas, algo que "ninguna otra empresa puede hacer esto todavía", ha apostillado.

