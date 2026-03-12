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Los países del sur de África buscan unidad para capear los efectos de la guerra de Irán

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Nairobi, 12 mar (EFE).- El Consejo de Ministros de la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC, en inglés) empezó este jueves una reunión en Sudáfrica que busca una mayor unidad del grupo para hacer frente a las crecientes presiones geopolíticas mundiales, como las de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán.

"El clima geopolítico actual, incluyendo la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de este último, ya está conmocionando a nuestras sociedades", afirmó el ministro sudafricano de Relaciones Exteriores y Cooperación, Ronald Lamola, en la inauguración del foro en la capital de Sudáfrica, Pretoria.

"Más allá del impacto inmediato del aumento de los precios mundiales del petróleo, se prevé que un aumento repentino en el precio de los fertilizantes impulse los precios de los alimentos y comprometa aún más la seguridad alimentaria en muchos de nuestros países", advirtió el ministro, cuyo país preside la SADC.

En la inauguración de la reunión, que se celebra hasta este viernes, Lamola subrayó que, "como comunidad, no saldremos ilesos de esto. Es probable que nuestras finanzas públicas sufran una presión aún mayor, y será nuestro pueblo el que soportará el coste".

Ante esos desafíos, el jefe de la diplomacia sudafricana abogó por una mayor cohesión de la organización porque, "si la integración se queda en retórica, la confianza en nuestra agenda común disminuirá".

"Pero si actuamos con decisión e implementamos eficazmente los compromisos acordados -apostilló-, nuestra región tiene el potencial de emerger como una fuerza dinámica para el crecimiento industrial, la innovación y el desarrollo sostenible".

En la misma línea se expresó el secretario ejecutivo de la SADC, Elias Magosi, quien enfatizó que "la actual tormenta geopolítica es un duro recordatorio de que debemos cambiar de rumbo, estar más cerca y unidos, e innovar".

Creada en 1980, la SADC, cuyo secretariado tiene sede en Gaborone (Botsuana), es un organismo internacional formado por 16 países que persiguen la cooperación regional y la integración económica. EFE

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