Líder migrante pide a latinos "explotar su poder político" en EEUU ante las elecciones

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 12 mar (EFE).- Lorella Praeli, activista que estuvo indocumentada y que lideró la movilización latina de la campaña de Hillary Clinton, pide a los hispanos en EE.UU. "explotar su poder político" porque los partidos codician sus votos para la próxima elección ante la caída de popularidad del presidente Donald Trump.

La líder migrante, ahora copresidenta de la organización civil Community Change, expresa en una entrevista con EFE que los hispanos no son fieles a ningún partido, como muestra su abandono a Trump tras votar por él en niveles récord para un candidato republicano, por lo que serán clave en las próximas campañas de medio término.

"Nosotros somos una comunidad muy fluida. O sea, o podemos tirar para el apoyo republicano o para el apoyo demócrata. Entonces, este es un tipo de poder que tenemos, que debemos ver cómo lo explotamos", comenta Praeli en Miami.

La activista, quien llegó a Estados Unidos desde Perú cuando tenía 10 años, fue una líder de los 'dreamers' del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) del expresidente Barack Obama (2009-2017), y encargada de movilizar a latinos en la campaña de Clinton en 2016.

Ahora, ella busca que los ciudadanos latinos entiendan su poder político, pues más de 36 millones de ellos pudieron votar en la elección de 2024, casi un 15 % del electorado, y representaron el 50 % de los nuevos votantes desde 2020, pues cada año se suman 1,4 millones de electores hispanos, según el Pew Research Center.

"Lo que uno tiene que entender con la comunidad latina es que, usualmente, nosotros a veces sentimos que somos como invitados en este país, (tenemos) como este complejo de invitados. No somos invitados, somos parte de este país, entonces tenemos que vernos como arquitectos del futuro que merecemos para poder exigir", dice.

El sufragio latino despierta mayor interés desde que Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Pero, en 2025 una encuesta de la firma Global Strategy Group (GSG) y el grupo Somos Votantes mostró que la desaprobación de Trump subió al 63 % entre los electores latinos y más de un tercio de quienes votaron por él se arrepiente.

Praeli considera que "en este último año en particular" ha habido un "rechazo total y absoluto" a "la política migratoria de Donald Trump, que va más allá del inmigrante", pues el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza también han detenido y matado a ciudadanos estadounidenses.

"Entonces, realmente creo que estamos viviendo un momento que puede transformar la conciencia política de nuestra comunidad", observa.

Además, enfatiza lo económico, pues hay latinos que citan la inflación, el costo de vida, el desempleo y la economía como factores por encima de lo migratorio que afectan su opinión del Gobierno, pues "la agenda latina es muy parecida a la agenda estadounidense".

"Se podría decir que son una a la vez, pero hay particularidades de lo que es una agenda latina, que es muy de nosotros. Entonces los candidatos que quieran ganar el apoyo de la comunidad latina van a tener que hablarnos sobre una visión que nos incluye, no una visión donde somos invisibles", manifiesta.

La copresidenta de Community Change lamenta que "la comunidad élite y política en este país no entiende que el latino es como cualquier otra persona, una persona de diferentes intereses", pero también apunta que son los hispanos quienes deben organizarse.

"Vemos que estamos abarcando más en lo que es el poder cultural en este país, como lo acabamos de ver con Bad Bunny y con nuestra música y nuestra comida, pero eso requiere trabajo, el hacer que los números, lo que nosotros representamos en este país, convertir eso en realmente poder político", subraya. EFE

(foto)(video)