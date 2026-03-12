Las bolsas europeas adelantan una nueva corrección con el brent cerca de los 100 dólares

Madrid, 12 mar (EFE).- Las principales bolsas europeas abrirán este jueves nuevamente en negativo según adelantan los futuros del Viejo Continente, en sintonía con los de Wall Street, mientras el precio del crudo brent sigue al alza y cotiza en el entorno de los 100 dólares el barril.

Según datos de mercado, los futuros de la Bolsa de París caen el 0,91 % a las 7.30 horas; los de Fráncfort, el 0,88 %; los del índice Euro Stoxx 50, el 0,88 %; y los de Londres, el 0,32 %.

Por su parte, en Wall Street los futuros también adelantan caídas que superan el 1 % en el principal indicador, el Dow Jones de Industriales.

Y ello, ante la nueva escalada que registra el precio del petróleo. Esta madrugada, el brent ha llegado a superar el nivel de los 100 dólares el barril.

A esta hora sube con menor intensidad, el 7,38 %, hasta los 98,74 dólares.

Y ello, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció que liberará una parte de sus reservas estratégicas. Sacará al mercado 400 millones de barriles, el mayor volumen hasta ahora utilizado, para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial, ha sido objeto de varios ataques dentro del conflicto en Oriente Medio en los últimos días.

Antes de la apertura de Europa, en Asia también se imponen las ventas: el Nikkei de Tokio baja el 1,32 %; el Hang Seng de Hong Kong, el 1,25 %; y la Bolsa de Shanghái, el 0,21 %.

El euro, por su parte, baja y se cambia a 1,155 dólares, mientras que el oro cotiza casi plano, con una mínima subida del 0,05 %, hasta los 5.161,75 dólares.

El bitcóin baja el 1 %, hasta los 69.511,1 dólares. EFE

(foto)(vídeo)