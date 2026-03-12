Las bolsas europeas abren en rojo impactadas por alza del crudo, que volvió a 100 dólares

Madrid, 12 mar (EFE).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves de nuevo en negativo siguiendo la tendencia del cierre del miércoles e impactadas por la subida del precio del petróleo cuyo barril ha vuelto a superar la pasada madrugada los 100 dólares.

En la apertura del mercado, la bolsa que más cae es la de Londres, el 0,53 %, seguida de París, con el 0,46 %; Madrid, con el 0,24 %; Fráncfort, con el 0,11 %; y Milán, con el 0,08 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,32 %.

El euro se deprecia por su parte el 0,15 % y se sitúa en el cambio con el dólar por debajo de 1,16, en 1,154 unidades.

En una sesión en la que tanto la agenda macroeconómica como la empresarial son muy livianas, volverá a ser el conflicto de Oriente Medio centrado en una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, y su impacto en el precio del petróleo la principal referencia para los inversores.

A esta hora, el brent, de referencia en Europa, sube un 3,64 %, y el barril se encuentra en 95,41 dólares, mientras que el West Texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., sube el 3,59 %, hasta los 90,41 dólares.

El precio del gas natural también sube un 4,22 %, y se encuentra en 52,1 euros.

Por su parte, los metales preciosos registran moderadas subidas, que en el caso del oro son del 0,10 %, con la onza en 5.183,9 dólares; mientras que la plata escala el 1,91 %, hasta los 87,16 dólaers.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 1,04 % este jueves tras el nuevo repunte de los precios del petróleo; la Bolsa de Shanghái perdió el 0,1 %, el parqué de Shenzhen se dejó el 0,63 % y el Hang Seng de Hong, a falta del cierre, cede el 0,66 %.

Wall Street cerró el miércoles en terreno mixto respondiendo también a la guerra de EE.UU. e Israel con Irán y sus efectos en los precios del petróleo; y los futuros prosiguen este jueves la misma tendencia con caídas del 0,47 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,38 % para el S&P 500 y del 0,37 % para el Nasdaq.

En la agenda de EE.UU., la Oficina de Estadísticas del Departamento de Comercio dará a conocer la cifra de viviendas iniciadas en el mes de enero en el país.

Es muy importante que esta cifra aumente desde los actuales niveles para que se incremente la oferta y puedan reducirse los precios, que actualmente siguen altos, impidiendo el acceso a la vivienda a muchos nuevos compradores, según han destacado los analistas de Link Securities.

En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,936 %, y la del español hasta el 3,419 %.

En cuanto a las criptodivisas, el bitcóin cae un 1,07 %, y se encuentra en 69.895,7 dólares. EFE

