La UE ya ha repatriado a más de 8.000 ciudadanos europeos en la crisis de Oriente Medio

Bruselas, 12 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) ha repatriado ya a más de 8.000 ciudadanos europeos en Oriente Medio a causa de la crisis por la guerra en Irán, informó este jueves el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La Comisión Europea informó de los dos últimos vuelos procedentes de Arabia Saudí y Omán, y aterrizados en Varsovia, con 303 ciudadanos de la UE que se habían quedado varados en Kuwait, Baréin, Catar y los Emiratos Árabes Unidos. Estos se suman a los más de 70 vuelos coordinados por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Unión.

Así, gracias a la movilización de la UE, más de 8.000 ciudadanos europeos han podido regresar a Bélgica, Bulgaria, Chequia, Estonia, Francia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y Suecia.

La Comisión informó de que movilizó por segunda vez su propia capacidad de transporte en el marco de rescEU, a petición de las autoridades polacas.

"La solidaridad de la UE en plena acción. Gracias a los vuelos de repatriación de la UE, más de 8.000 personas ya han regresado sanas y salvas de Oriente Medio. Hoy hemos fletado dos vuelos adicionales que han aterrizado en Polonia, trayendo consigo a familias, niños y personas que simplemente querían volver a casa", indicó la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Aseguró que la UE seguirá "protegiendo a nuestros ciudadanos dondequiera que se encuentren, interviniendo para ayudar cuando los retos sean demasiado grandes para que un país los afronte solo".

La Comisión puso de relieve el "papel fundamental" que desempeña la UE en el apoyo a los vuelos de repatriación.

Tras una solicitud de asistencia, el ERCC coordina rápidamente la demanda y la oferta de capacidades de transporte entre los países. Estas operaciones de transporte pueden ser cofinanciadas por la UE. El centro también puede fletar aviones por su cuenta si ningún país puede ofrecer asistencia en un momento dado.

En los próximos días están previstos más vuelos de repatriación, incluidos los aviones de rescEU, ya que un total de 23 países han solicitado la ayuda de la UE para traer de vuelta a sus ciudadanos desde Oriente Medio. EFE