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La Policía de Australia localiza dos cadáveres de mochileros chinos tras inundaciones

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Bangkok, 12 mar (EFE).- La Policía australiana halló este jueves los cadáveres de dos mochileros chinos que habían desaparecido el martes tras las inundaciones registradas en la región de Gympie, en el estado de Queensland (noreste).

El hombre de 26 años y la mujer de 23 años fueron vistos por última vez el martes mientras conducían desde Brisbane hacia la región de North Burnett, según informó el medio público ABC.

"Los equipos de buceo llegaron y recuperaron a dos personas fallecidas de un automóvil que había sido arrastrado por la carretera en Kilkivan", dijo el ministro de Policía, Dan Purdie, tras informar de que la víspera la policía había encontrado el coche en el que viajaba la pareja.

El oficial dijo que las familias de las víctimas habían sido notificadas y que la policía estaba trabajando con el consulado chino.

El alcalde de Gympie, Glen Hartwig, insistió en que era necesario educar a los turistas sobre las amenazas únicas que enfrenta Australia, tras calificar el suceso como "una absoluta tragedia", en declaraciones al mismo medio.

Las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana pasado han provocado el desborde de varios ríos, inundaciones en varias poblaciones del norte del país y la evacuación de miles de personas. EFE

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EFE

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