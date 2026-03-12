Jueves, 12 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 12 mar (EFE).-

Teherán.- La situación en el estrecho de Ormuz sigue siendo caótica e incierta, con nuevos informes de mercantes atacados, en el decimotercer día de guerra, con lo que se sobrepasa ya la duración del conflicto de junio de 2025 sin que se atisben signos de un final inmediato de la contienda.

Beirut.- Al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Moscú.- La guerra en Irán genera tensiones en las importaciones rusas, mientras las exportaciones petroleras se ven beneficiadas por la subida del precio del barril, lo que aliviará el déficit presupuestario, los ciudadanos rusos podrán sufrir escasez de productos en los supermercados.

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU convoca una sesión abierta para tratar el trabajo del Comité de Sanciones 1737 sobre Irán.

Kuala Lumpur.- La selección femenina de Irán permanece este jueves en un hotel de Kuala Lumpur mientras se gestionan los preparativos de su viaje, confirmó este jueves a EFE la Confederación Asiática de Fútbol, que no dio más detalles sobre su partida ni confirmó si regresará a Irán.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate cómo mejorar la seguridad ferroviaria a la vista de los accidentes en Adamuz en enero pasado y en Tempi (Grecia) hace tres años.

Washington.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, encabeza este jueves en la Casa Blanca un evento por el Mes de la Historia de la Mujer.

Santiago de Chile.- La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, da una rueda de prensa en un hotel de Santiago de Chile tras asistir a la investidura del ultraderechista José Antonio Kast y cuatro días después de reunirse con el estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Santiago de Chile.- El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia su actividad con sus ministros en el Palacio de La Moneda, lugar al que se ha trasladado a vivir lo que le convierte en el primer mandatario en hacerlo en los últimos 50 años.

Cali (Colombia).- El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, presenta a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia.

La Paz.- El rey Felipe VI llega a Bolivia donde acudirá al Palacio de Gobierno junto presidente boliviano, Rodrigo Paz, en una visita al país andino.

Washington.- El senador por Florida Rick Scott, uno de los representantes republicanos más implicados en asuntos de América Latina, se muestra convencido en una entrevista con EFE de que habrá "elecciones libres y justas en Venezuela antes de un año".

Miami (EE.UU.).- Lorella Paeli, activista que estuvo indocumentada y que lideró la movilización de votantes latinos de la campaña de Hillary Clinton, señala en una entrevista con EFE que los hispanos están más politizados que nunca y no son fieles a ningún partido, por lo que serán clave en las próximas campañas de medio término.

Pekín.- El Legislativo chino cierra este jueves su sesión anual con la prevista aprobación del XV plan quinquenal (2026-2030), centrado en el impulso del consumo interno y la autosuficiencia tecnológica, tras una reunión marcada también por un menor objetivo de crecimiento económico y el aumento del gasto militar.

Penly (Francia).- El presidente francés, Emmanuel Macron, preside la quinta reunión del Consejo de Política Nuclear (CPN) desde 2022, tras visitar las obras de nuevos reactores que se están construyendo en la central nuclear de Penly (Normandia, oeste).

Yakarta.- El ministro de Defensa de Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, recibió este jueves a su homólogo australiano, Richard Marles, quien se encuentra en la capital indonesia para una visita oficial con la que se busca fortalecer la relación de defensa entre los dos países.

Miami (EE.UU.).- Líderes del exilio cubano en Florida enfatizaron a EFE que Cuba no podrá alcanzar la libertad plena mientras el régimen castrista permanezca en el poder, advirtiendo que cualquier otro cambio, incluso la eventual salida del presidente Miguel Díaz-Canel, sería "insuficiente".

Cagliari (Italia).- El juicio contra el italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, acusado de maltrato físico y psicológico a sus hijos, continúa en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia) con declaraciones de testigos presentados por la Fiscalía.

Santo Domingo.- La República Dominicana conmemora el centenario del nacimiento de la abogada y activista Minerva Mirabal, brutalmente asesinada junto a sus hermana Patria y María Teresa la noche del 25 de noviembre de 1960 cuando regresaban de visitar a sus esposos presos, un hecho que precipitó la caída del dictador Rafael L. Trujillo Molina, ajusticiado seis meses después, y que años más tarde puso rostro a la violencia contra las mujeres en el mundo.

Caracas.- Gremios, sindicatos y el movimiento estudiantil de Venezuela convocan a una marcha para exigir aumento de salarios y respeto a los derechos laborales, al cumplirse cuatro años desde el último ajuste del salario mínimo.

Bruselas.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este jueves una nueva movilización a nivel nacional en protesta contra las medidas de austeridad del Ejecutivo, y que se espera que tenga seguimiento sobre todo en el sector del transporte, con alteraciones de los servicios ferroviarios y la cancelación de centenares de vuelos.

Lisboa.- El Banco Europeo de Inversiones (BEI) presenta sus resultados de 2025 en Portugal en un acto al que acudirá su presidenta, la española Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas luso, Joaquim Miranda Sarmento.

Bogotá.- El sistema multilateral está bajo asedio en el mundo, no en crisis, advierte el viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería colombiana, Mauricio Jaramillo Jassir, al defender el papel de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que preside su país.

Asunción.- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inicia este miércoles sus reuniones anuales en Paraguay, a la que asisten ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales de los 48 países miembros del organismo multilateral para debatir asuntos clave para la región como crear cadenas de valor para la industria de minerales críticos o estimular la competencia regional.

Miami (EE.UU.).- La NASA ofrece rueda de prensa sobre los avances de la misión tripulada Artemis II, que busca viajar este año alrededor de la Luna, lo que supone el regreso del ser humano a ese satélite en más de cincuenta años.

Londres.- La casa de subastas Christie's exhibe la colección de obras que bajo el nombre de 'Venta de arte moderno británico e irlandés', saldrán al mejor postor el próximo 18 de marzo, entre las que destacan L.S.Lowry, Frank Aurbach o Sir Winston Churchill. Sede de Christie's en Londres.

Tokio.- La compañía de transporte Uber colaborará con el fabricante de vehículos japonés Nissan y con la firma británica de conducción autónoma Wayve para ofrecer servicios de robotaxis en Japón a partir de finales de 2026, anunciaron este jueves las empresas en un comunicado.

Leópolis (Ucrania).- Los ucranianos, incluidos los soldados, conmemoran el 165 aniversario de la muerte del más grande poeta y pintor nacional, Taras Shevchenko, cuyas obras siguen inspirando la resistencia actual contra la agresión rusa.

Quito.- La concha spondylus emerge este jueves como símbolo de identidad ecuatoriana en la gala de moda 'Qhapac Ñan-Ruta de la Spondylus', un evento en la capital Quito que fusiona diseño contemporáneo y patrimonio ancestral, plasmados en 70 trajes únicos, para revalorizar la identidad cultural a través de la moda actual.

Bogotá.- María Félix Herrera narra su historia sin prisa y reconstruye paso a paso el camino que la trajo de Venezuela a Colombia en 2018, una travesía marcada por la crisis, una enfermedad y la creación de Sabores Corepan, un emprendimiento gastronómico que hoy se ha convertido en una red de apoyo para mujeres de bajos recursos.

París.- En el centro de París, a escasos metros del intercambiador más grande de Europa, un escaparate expone una docena de ratas disecadas, cazadas hace más de 100 años en las calles adyacentes. Una placa conmemora la resiliencia del local, que desratiza París desde 1872.

Maastricht (Países Bajos).- Un total de 278 galerías de 24 países, entre ellas ocho de España y tres de América Latina, se preparan para exhibir a partir de este jueves, durante la feria TEFAF en la ciudad neerlandesa de Maastricht, unos 7.000 años de historia del arte y antigüedades.

Madrid.- Un mundo enorme, una aventura épica llena de intriga, criaturas fantásticas y razas diversas, magia, combates y un camino en el que todo depende de las decisiones de los jugadores. Así es ‘Greedfall: The Dying World’, precuela de un título que renueva por completo su apartado técnico y estatégico para ofrecer un juego de rol de acción ambicioso y profundo.

Málaga (España).- En Perú "tenemos una deuda con el pasado que no vamos a cerrar nunca", especialmente "si no aceptamos que conservar la memoria de lo que ocurrió es fundamenta", asegura en una entrevista con EFE el cineasta Francisco J. Lombardi, que recibe este jueves el Premio Retrospectiva del Festival de Cine de la ciudad española de Málaga, donde presenta su película 'El corazón del lobo", una historia real sobre el grupo armado Sendero Luminoso.

Madrid.- Las mujeres afganas "han sido abandonadas por el mundo", según denuncian ellas mismas en el trabajo de la fotoperiodista italiana Valentina Sinis, en el que retrata cómo se saltan con valentía las prohibiciones de los talibanes y se atreven a asistir a clase o a trabajar.

Nueva York (EE.UU.).- La cantautora guatemalteca Gaby Moreno charla con EFE con motivo de su incorporación al musical de Broadway 'Hadestown', ganador del premio Tony a Mejor Musical, en el papel de Perséfone.

París.- La amenaza de los propietarios cataríes del París Saint-Germain de abandonar el Parque de los Príncipes ha generado un gran revuelo en la capital francesa y ha metido la venta del estadio en el debate de las municipales que se celebran este domingo y el siguiente.

Austin (EE.UU.).- South by Southwest (SXSW), el festival anual que combina nuevas promesas de la música, cine independiente y tecnología, arranca este jueves en Austin, capital de Texas, con una destacada presencia latina que va desde talentos emergentes de la música regional mexicana hasta producciones cinematográficas centradas en la comunidad migrante en Estados Unidos.

Ciudad de México.- Mientras las mujeres ejercían por primera vez su derecho al voto en México durante la década de 1950, también surgían grupos pioneros de mariachi femenino, como Las Coronelas y Estrellas de México, a este último perteneció Rosa María López López, quien abrió camino a las mexicanas que ya estudian este género en la universidad.

Buenos Aires.- El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, debe comparecer este jueves ante la Justicia por la causa en la que se investiga a la organización por el delito de retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

