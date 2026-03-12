Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

El presidente libanés Joseph Aoun sostuvo un diálogo con el rector de la Universidad Libanesa, Bassam Badran, en el que expresó sus condolencias ante la muerte de dos destacados profesores tras un ataque ocurrido en el Complejo Universitario Rafki Hariri en Beirut. Durante la conversación, Aoun extendió su mensaje también a familiares, docentes y a la comunidad académica en general. En sus palabras, subrayó que la Universidad Libanesa "seguirá siendo un faro de ciencia y pensamiento" pese al sufrimiento derivado del ataque, introduciendo así la noticia central del bombardeo perpetrado contra una institución educativa en la capital libanesa.

Según informó la agencia estatal de noticias NNA, el Ejército israelí lanzó un bombardeo este jueves sobre un edificio de la Universidad Libanesa al sur de Beirut, lo que provocó la muerte de Hussein Bazzi, director de la Facultad de Ciencias, y del profesor Mortada Srur. El incidente no dejó otros daños personales o materiales adicionales, de acuerdo con la información publicada por NNA y recogida por varios medios regionales. Se trató de un ataque dirigido contra el principal centro académico público del país.

El comunicado oficial del Ministerio de Educación y de la propia universidad, consignado por la cadena de televisión Al Jadeed y difundido ampliamente por medios libaneses, lamentó la pérdida de los dos profesores y calificó el acontecimiento como un “atroz ataque” que se produjo mientras los académicos desarrollaban sus funciones en el complejo universitario. Las autoridades educativas declararon que el bombardeo constituía un “crimen de guerra en toda regla”, recordando que el Derecho Internacional Humanitario incluye entre sus disposiciones la protección expresa de las instituciones educativas y culturales, y prohíbe cualquier ataque contra ellas bajo cualquier circunstancia.

De acuerdo con estas fuentes, tanto el Ministerio como la Universidad solicitaron a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas adoptar medidas inmediatas y efectivas para salvaguardar las instalaciones educativas, defender la integridad de los campus y mantener el proceso de enseñanza al margen de ataques armados o episodios de violencia. Ambas instituciones concluyeron que preservar la seguridad y la inviolabilidad de los espacios educativos es un deber internacional y apelaron a una respuesta rápida de los organismos multilaterales.

Tal como publicó la agencia NNA, el presidente libanés Joseph Aoun describió el ataque como “un crimen condenable en todos los sentidos y una violación flagrante de las leyes y normas internacionales que prohíben los ataques contra instituciones educativas y civiles”. En su pronunciamiento, vinculó este bombardeo con una serie de acciones continuadas contra entidades civiles en territorio libanés atribuidas a las operaciones israelíes. Aoun insistió en que la repetición de estas incursiones obliga a la comunidad internacional a intervenir sin demora para detener las transgresiones y garantizar la protección tanto de la población como de sus centros educativos y civiles.

También según detalló la agencia NNA, el presidente realizó un llamado a las Naciones Unidas y otras instancias encargadas de vigilar la legalidad internacional, instando a que “asuman sus responsabilidades y actúen con urgencia para proteger las instituciones educativas, preservar la inviolabilidad del campus universitario y mantener la educación al margen de los ataques y la violencia”.

El episodio representa la muerte de dos académicos de alto rango en una universidad pública del Líbano, un hecho que pone de relieve la vulnerabilidad de los centros educativos en medio de conflictos armados. Como reportó la cadena Al Jadeed basándose en declaraciones oficiales, la definición de este ataque como crimen de guerra se apoya en los convenios internacionales que buscan proteger a las instituciones educativas y culturales, y recalca que las agresiones a estos espacios se encuentran tipificadas como delito ante la justicia internacional.

Diversas organizaciones internacionales han expresado su alarma ante el ataque y han exhortado a una respuesta urgente para prevenir que centros de educación resulten afectados por operativos militares. La petición de una intervención internacional urgente pone en primer plano la preocupación por la protección de la vida académica y la actividad educativa en zonas expuestas a enfrentamientos armados.

Las autoridades universitarias, en sus comunicados replicados por medios nacionales y regionales, han recordado que el complejo Rafki Hariri es un eje fundamental para la educación superior en Líbano y reclamaron que se respete su inviolabilidad. Tanto en el ámbito nacional como en foros multilaterales, la demanda principal radica en la implementación efectiva de protocolos internacionales que previenen ataques contra infraestructuras educativas, especialmente en contextos de conflicto.

El incidente ha generado una amplia ola de reacciones, incluidas manifestaciones de solidaridad dentro de la comunidad educativa, que subrayan el impacto que puede tener un ataque de esta naturaleza en el funcionamiento de las universidades y la continuidad formativa de los estudiantes. Según el comunicado instalado por Al Jadeed y NNA, la universidad y el Ministerio de Educación insisten en que la misión formativa debe permanecer protegida y alejada de cualquier tipo de violencia.

La muerte de Hussein Bazzi y Mortada Srur ha tenido repercusión en distintos niveles institucionales, tanto a escala nacional como internacional, marcando un precedente en el tipo de incidentes que afectan a académicos de reconocido prestigio en el país. Los señalamientos realizados respecto a la protección de estos espacios académicos, como recoge NNA, han insistido en una urgente revisión de los mecanismos existentes para garantizar la seguridad en zonas donde la población civil enfrenta riesgos derivados de la actividad militar.