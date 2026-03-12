Israel asegura haber atacado una instalación supuestamente usada por Irán para "el desarrollo de armas nucleares"

El Ejército de Israel ha asegurado este jueves que durante los últimos días atacó una instalación nuclear cerca de Teherán usada supuestamente para "avanzar capacidades críticas en el desarrollo de armas nucleares", en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

"Como parte de las oleadas de ataques completadas recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea (...) atacó otra instalación del programa nuclear iraní, el complejo 'Taleqan', usado por el régimen para avanzar capacidades críticas en el desarrollo de armas nucleares", ha señalado en un comunicado.

Así, ha subrayado que "el lugar fue usado durante los últimos años para el desarrollo de explosivos avanzados y llevar a cabo experimentos sensibles como parte del proyecto AMAD", en presunto programa de desarrollo de armas nucleares de Irán, que ha negado en todo momento que trabaje para hacerse con armamento de destrucción masiva.

El Ejército israelí ha destacado que durante su ofensiva ha atacado "sistemáticamente" el "sector de armas nucleares de Irán, con el objetivo de eliminar una amenaza existencial emergente para el Estado de Israel", en línea con sus acusaciones contra Irán, si bien el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha dicho en varias ocasiones que no hay pruebas de que Teherán estuviera intentando desarrollar estas armas.

"A pesar de los graves daños al programa, el régimen terrorista iraní no abandonó su plan y siguió desarrollando y promoviendo las capacidades necesarias para desarrollar armas nucleares", ha dicho el Ejército, que ha recordado que Israel ya bombardeó este mismo complejo en octubre de 2024.

Por ello, ha hecho hincapié en que "este ataque constituye otro paso en los esfuerzos en marcha para privar al régimen de componentes centrales necesarios para obtener armas nucleares", en el marco de la operación 'León Rugiente', "dirigida a causar daños profundos y duraderos a los pilares del programa nuclear del régimen terrorista iraní".

La ofensiva fue lanzada precisamente en medio de una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el histórico pacto firmado en 2015 quedara dañado y posteriormente vaciado de contenido por la salida unilateral de Washington del mismo durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los ataques han dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.