El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, responsabilizó directamente al expresidente estadounidense Donald Trump por posibles bajas entre tropas de Estados Unidos, indicando explícitamente que "la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump". Según informó Europa Press, Qalibaf lanzó esta advertencia a través de un comunicado en redes sociales después de recientes ataques que involucraron a embarcaciones estadounidenses en el golfo Pérsico.

De acuerdo con Europa Press, las declaraciones de Qalibaf surgieron en un contexto marcado por la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz, zona estratégica clave por donde circula una parte significativa del suministro mundial de petróleo. El presidente de la cámara legislativa iraní manifestó que Teherán dejaría de lado cualquier tipo de contención o moderación si llegara a producirse una ofensiva contra islas bajo control iraní en dicha región. En sus palabras, "cualquier agresión contra el territorio de las islas iraníes acabará con toda moderación. Abandonaremos toda moderación y haremos que el golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores". Europa Press consignó este mensaje, dirigido con especial énfasis a las fuerzas militares de Estados Unidos, tras nuevos episodios de violencia en la zona.

Los comentarios de Qalibaf se dieron poco después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara sobre un ataque dirigido contra un "buque estadounidense" en el golfo Pérsico. Según destacó el mismo medio, esta acción formó parte de una serie de operaciones que las fuerzas iraníes han ejecutado recientemente contra embarcaciones en el área y en aguas cercanas al estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto regional que involucra a múltiples actores.

La tensión en el golfo Pérsico y en torno al estrecho de Ormuz se intensificó tras una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel que, de acuerdo con cifras divulgadas por las autoridades de Teherán y referidas por Europa Press, causó la muerte de más de 1.200 personas en Irán. Entre las víctimas, según el mismo medio, figuran figuras de máximo nivel político y militar, incluyendo al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como otros ministros y altos cargos del Ejército iraní.

Europa Press detalló que la zona del estrecho de Ormuz, a menudo centro de disputas geopolíticas, concentra el paso de barcos petroleros y mercantes, lo que convierte a este escenario en un punto neurálgico para la seguridad energética global. En este contexto, las advertencias lanzadas por Qalibaf reflejan una postura de máxima firmeza ante cualquier intento de intervención extranjera en los territorios insulares que Irán reivindica como propios.

La condición de Qalibaf como actor político no es ajena a los desarrollos en la región. Exalcalde de Teherán entre 2005 y 2017 y con experiencia militar previa, su intervención pública recogida por Europa Press incorpora tanto la perspectiva política como la de defensa, al señalar un posible cambio drástico en la conducta de Teherán en respuesta a violaciones de su soberanía territorial.

Las autoridades iraníes recalcan la determinación de responder ante eventuales incursiones, especialmente contra islas cuya soberanía endilgan a presencias foráneas, mientras sitúan a Estados Unidos en el centro de su retórica y responsabilizan a poderosos líderes internacionales como Trump por cualquier daño que sufran sus tropas en la zona. De este modo, el mensaje difundido cobra significado particular en el contexto de las hostilidades abiertas y el incremento de la presión militar en una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.