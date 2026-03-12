Iberia Express refuerza con más de 21.000 plazas su oferta en Baleares y Canarias durante la Semana Santa

Iberia Express ha reforzado las rutas con Canarias y Baleares para Semana Santa ofreciendo 118 vuelos y más de 21.000 asientos adicionales en estas conexiones para facilitar los desplazamientos de residentes y visitantes durante estas fechas, así como para quienes quieran visitar Madrid durante estas fiestas.

En concreto, en Baleares Iberia Express ha reorganizado su programa de vuelos para reforzar su capacidad con 48 operaciones y 8.450 asientos adicionales en las rutas con Mallorca, Ibiza y Menorca, llegando hasta los 72.000 asientos en este período.

Iberia Express también sigue consolidando su puente aéreo con Canarias y, en Semana Santa, sumará 70 vuelos y cerca de 13.000 plazas adicionales con el archipiélago; en total, durante este período su oferta en estas rutas llegará a 126.000 asientos.

Los mayores incrementos corresponden a Tenerife, donde Iberia Express opera en los aeropuertos del norte y del sur, seguidos de Gran Canaria y Lanzarote.