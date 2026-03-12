Iberdrola registra la OPA para hacerse con el 100% de su filial brasileña Neoenergia

Iberdrola ha publicado oficialmente el folleto de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de su filial brasileña Neoenergia no controladas por el grupo, según la información remitida a las Comisiones de Valores.

El pasado 24 de noviembre, la energética presidida por Ignacio Sánchez Galán ya presentó una OPA por el 16,2% del capital social de Neoenergia que no poseía, en una operación con la que pasaría a controlar el 100% de la filial.

En concreto, Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la adquisición de la participación del 30,29% del capital de Neoenergia a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) -32,5 reales brasileños por cada acción- actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada Selic, y minorado por el dividendo extraordinario declarado por la energética el pasado 31 de diciembre de 2025.

Según indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la eléctrica, la OPA "persigue simplificar la estructura corporativa y organizativa de Neoenergia, permitiendo una mayor flexibilidad de la gestión financiera y operativa de sus actividades, y atender a los intereses de sus accionistas y demás partes interesadas ahorrando los gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones de Neoenergia en el segmento Novo Mercado de B3".

La subasta de la OPA tendrá lugar el próximo 9 de abril a las 15.00 horas de Brasil y la compañía añadió que "informará oportunamente al mercado del resultado de la OPA una vez se conozca".

La operación para hacerse así con el 16,2% que no controla de Neoenergia, cuyo importe rondará los 1.000 millones de euros, permitirá así al grupo hacerse con el 100% de la compañía y excluirla de cotización.

Con esta transacción, Iberdrola destacó que reafirma su apuesta por el crecimiento en redes eléctricas y por Brasil, ya que Neoenergia, que tiene un 90% de su negocio focalizado en las redes, suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de cinco distribuidoras en los estados de Bahía, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia y de 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer grupo de distribución del país por número de clientes.

La compañía está presente en 18 estados y el Distrito Federal, tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución eléctrica y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.600 megavatios (MW) de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

SIGUE LOS PASOS DE AVANGRID.

Además, Iberdrola sigue en Brasil los pasos que ya hizo con su filial estadounidense Avangrid, sobre la que culminó la toma del 100% de su accionariado a finales de 2024.

La energética lanzó a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo a su filial brasileña en julio de 2019. Entonces, controlaba más del 50% del capital, teniendo por socio a Previ, con el 32,9%.