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Estados Unidos gastó más de 11.000 millones en los primeros seis días de guerra en Irán

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Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- Estados Unidos gastó más de 11.300 millones de dólares en los primeros seis días de guerra contra Irán, según una estimación que el Pentágono ha compartido con el Congreso, informa este jueves el diario The New York Times.

El dato lo aportaron funcionarios del Pentágono estadounidense durante una reunión a puerta cerrada con legisladores en Washington, de acuerdo con el periódico, que cita a tres fuentes familiarizadas con el encuentro.

La cifra está todavía incompleta y promete ser aún mayor, una vez que se tengan en cuenta los costes operativos del inicio de la guerra, como el aumento de personal, munición y recursos necesarios para llevar a cabo los primeros ataques junto a Israel el pasado 28 de febrero, apunta el diario.

El independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés) publicó la semana pasada un análisis en el que calculaba que Estados Unidos había gastado al menos 3.700 millones de dólares en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, es decir, en los primeros cuatro días.

La nueva estimación del Pentágono apunta a un nivel de gasto muy superior al estimado por el CSIS, que suponía un desembolso de unos 900 millones al día en esos primeros cuatro días, mientras que el número del Departamento de Guerra implica un coste de casi 1.900 millones de dólares al día en esas seis jornadas iniciales.

Otras fuentes de defensa citadas recientemente por el New York Times y el Washington Post calculaban que solo en los primeros dos días de guerra, que incluyeron ataques contra la cúpula de poder iraní, se habían gastado 5.600 millones de dólares en municiones.

En esa primera ronda de bombardeos se usaron armas como la bomba planeadora de precisión AGM-154, que puede costar más de 836.000 dólares, indica el diario neoyorquino, y desde entonces, el Pentágono ha dicho que ahora planea usar municiones menos caras.

Estados Unidos está consumiendo rápidamente su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de tener que empezar a seleccionar más cuidadosamente sus objetivos, según informó la semana pasada el Washington Post, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto. EFE

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EFE

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