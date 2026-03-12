El primer petrolero con destino India logra cruzar el estrecho de Ormuz en plena escalada

Nueva Delhi, 12 mar (EFE). Un petrolero con crudo procedente de Arabia Saudí llegó este jueves al puerto de Mumbai tras cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, convirtiéndose en el primer buque con destino a la India que completa la ruta desde que el tráfico marítimo se vio gravemente afectado por el conflicto en Oriente Medio.

Según datos de seguimiento marítimo de Lloyd’s List Intelligence y TankerTrackers, la última posición transmitida del barco dentro del estrecho de Ormuz se registró el 8 de marzo, en plena tensión regional tras el inicio de las hostilidades el 28 de febrero.

El petrolero llegó al puerto de la ciudad occidental de la India alrededor de las 13:00 hora local del miércoles (07:30 GMT) y quedó atracado a las 18:06 (12:36 GMT), informaron las autoridades portuarias.

El buque Shenlong, un petrolero tipo Suezmax con bandera de Liberia y capitaneado por un marino indio, cargó petróleo el 1 de marzo en el puerto saudí de Ras Tanura y partió dos días después con destino a la India, según informó la agencia india ANI.

Durante su travesía por el tramo más sensible de la vía , el buque desapareció temporalmente de los sistemas de seguimiento al desactivar su AIS, el sistema automático que transmite la posición de los barcos, y reapareció en las bases de datos de rastreo el 9 de marzo, según recogieron los datos de seguimiento.

Medios locales informaron de que dos barcos con bandera india habrían recibido autorización para cruzar el estrecho a pesar de la ofensiva iraní tras la llamada entre el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y su homólogo iraní, Abás Araqchí, el pasado martes.

Preguntado por estas informaciones, el portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randhir Jaiswal, señaló este jueves en una rueda de prensa que sería "prematuro comentar" más detalles sobre el tránsito marítimo en la zona.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de energía, ya que por él transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, y alrededor del 60 % del crudo que importa India lo atraviesa.

Según indicó en un comunicado la Dirección General de Transporte Marítimo de la India, 28 buques con bandera india permanecen en la región o en sus proximidades desde el inicio del conflicto. EFE

(Foto) (Vídeo)